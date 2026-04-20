Namoro entre Real Madrid e astro do Liverpool pode chegar ao fim; entenda

O zagueiro francês Ibrahima Konaté indicou o fim das especulações sobre uma possível saída do Liverpool. O jogador, que atraiu o interesse de clubes como Real Madrid e PSG, revelou após a vitória dos Reds sobre o Everton que está perto de um acordo para renovar o seu contrato com o time inglês. O atual vínculo do atleta com o clube britânico se encerra em 30 de junho de 2026.

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Os rumores sobre a transferência ganharam força após a imprensa europeia relatar uma estagnação nas conversas para a renovação. Em janeiro, o jornal The Athletic chegou a noticiar que o Real Madrid havia desistido da contratação do francês devido à queda de rendimento. No entanto, o zagueiro de 26 anos demonstrou franca preferência pela permanência em Anfield após a vitória por 2 a 1 no clássico contra o Everton.

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— Muitas coisas foram ditas, mas nós estamos conversando com o clube há muito tempo e estamos perto de chegar a um acordo. Acho que todos queriam que isso acontecesse o mais rápido possível, mas estamos no caminho certo. Com certeza, há uma grande chance de eu estar aqui na próxima temporada. É o que eu sempre quis — declarou Konaté.

O francês chegou ao Liverpool em 2021, oriundo do RB Leipzig, em uma negociação de cerca de 40 milhões de euros. As conversas para a renovação do vínculo se estendem por quase dois anos. Konaté explicou que a demora no desfecho não é incomum na atual gestão do clube inglês, em processo de reformulação após a saída do técnico Jurgen Klopp, e comparou o seu caso às situações contratuais de outros pilares da equipe na temporada passada.

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— É assim que as negociações funcionam. A mesma coisa aconteceu com o Virgil (van Dijk) e o Mo (Salah) na temporada passada. Acho que eles assinaram seus contratos em abril, e talvez seja assim que o clube queira — ponderou o zagueiro.

Ibrahima Konaté em ação pelo Liverpool (Foto: Paul ELLIS / AFP)

Desafios em campo e na vida pessoal

Apesar de ocupar a quinta posição na Premier League e estar próximo de garantir vaga na próxima edição da Champions League, a temporada não atendeu aos padrões de exigência do clube. O Liverpool encerrará o ano sem títulos, o que gerou uma avaliação crítica do zagueiro francês.

— Foi uma temporada ruim para os padrões do Liverpool. Se terminarmos entre os quatro primeiros, com certeza não ficaremos felizes. Com uma temporada como essa, precisamos dar tudo de nós na próxima temporada para fazer algo bom — analisou Konaté.

O defensor também enfrentou um período conturbado fora das quatro linhas. Em janeiro, o zagueiro perdeu o pai de forma repentina na França. Apesar do momento de luto, o jogador antecipou o retorno da licença pessoal para auxiliar a defesa do clube, desfalcada por lesões. O esforço aumentou o prestígio de Konaté com a torcida e consolidou a sua vontade de seguir escrevendo história nos Reds.

— Foi um ano difícil porque muitas coisas aconteceram. Acho que se todos soubessem exatamente o que me aconteceu, poderiam entender muitas coisas, os tipos de sacrifícios que fiz por este clube. É um clube incrível, uma família incrível. Este clube significa muito para mim — encerrou o jogador.

Ibrahima Konaté em ação pelo Liverpool (Foto: ANDY BUCHANAN / AFP)

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