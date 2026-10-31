Ravenna x Pineto: onde assistir, horário e escalações
Ravenna x Pineto: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Ravenna e Pineto se enfrentam neste domingo (1º), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Bruno Benelli, em Ravenna, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Ravenna venceu o Vis Pesaro por 4 a 0, fora de casa, pela Serie C1. Já o Pineto venceu o Gubbio por 1 a 0, em casa, também pela Serie C1. Pelo torneio principal, ambas as equipes vêm de resultados positivos em suas últimas partidas.
Na tabela de classificação, o Ravenna ocupa posição intermediária no Grupo B da Serie C1, enquanto o Pineto também figura na mesma chave, buscando se aproximar dos primeiros colocados.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 1 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Bruno Benelli, Ravenna
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 1 de novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Comunale Bruno Benelli, Ravenna
Rodada: 12
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Ravenna
Técnico: A. Mandorlini
G. Venturi; L. Falbo, G. Zaro, A. Esposito e G. Donati; Vinicius, E. Duca e L. Lonardi; M. Maggio, S. Rabbi e M. Orellana.
Pineto
Técnico: A. Bruno
A. Tonti; S. Ienco, G. Di Renzo, D. Frare e D. Ferrante; A. Pellegrino, L. Lombardi e G. Nebuloso; M. Scheffer Bracco, G. Vigliotti e R. Forte.
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