Racing x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana

Racing e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no El Cilindro, em Buenos Aires, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão por streaming no Paramount+. Clique para assistir a Racing x Botafogo:

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As duas equipes chegam para o duelo em situações diferentes após a primeira rodada da competição. Na estreia, o Racing foi à Bolívia e venceu o Independiente Petrolero por 3 a 1, enquanto o Botafogo empatou em casa com o Caracas. Com isso, os argentinos lideram a chave. Por punição após foguetório antes do jogo contra o Flamengo, pela Libertadores passada, o El Cilindro não receberá torcedores.

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Ficha do jogo RAC BOT SEGUNDA RODADA COPA SUL-AMERICANA Data e Hora quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 19h (de Brasília) Local Estádio El Cilindro, em Buenos Aires Árbitro Cristián Garay (CHI) Assistentes Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI) Var Rodrigo Carvajal (CHI) Onde assistir

A equipe comandada por Gustavo Costas chega após derrota para o River Plate pelo Apertura do Campeonato Argentino, também em casa, por 2 a 0, mas vive momento de recuperação na temporada após início ruim.

O Botafogo, por sua vez, ainda engatinha sob o comando do português Franclim Carvalho. Em dois jogos, contra Caracas e Coritiba, foram dois empates e muitas críticas quanto à postura da equipe. Uma vitória fora de casa, que pode dar a liderança do Grupo E, tem tudo para virar a chave e dar confiança de olho na sequência.

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A arbitragem da partida em Avellaneda será toda chilena. Cristián Garay comandará em campo, auxiliado por Claudio Urrutia e Alejandro Molina. José Cabero ficará na função de quarto árbitro, enquanto Rodrigo Carvajal será o responsável pelo VAR.

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✅ FICHA TÉCNICA

RACING (ARG) X BOTAFOGO

SUL-AMERICANA - 2ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio El Cilindro, em Buenos Aires

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro: Cristián Garay (CHI)

🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)

🖥️ VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

RACING (Técnico: Gustavo Costas)

Facundo Cambeses, Martirena, di Cesare, Rojo e Basso; Santiago Sosa, Bruno Zuculini e Adrián Fernández (Zaracho); Rodríguez, Solari e Martínez.

BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho).

Raul, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Caio Roque; Danilo, Edenilson e Medina; Matheus Martins, Villalba e Arthur Cabral.