Racing x Botafogo: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Sul-Americana
Equipes se enfrentam no El Cilindro, com portões fechados devido à punição
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Racing e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no El Cilindro, em Buenos Aires, pela segunda rodada do Grupo E da Copa Sul-Americana. A partida terá transmissão por streaming no Paramount+. Clique para assistir a Racing x Botafogo:
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As duas equipes chegam para o duelo em situações diferentes após a primeira rodada da competição. Na estreia, o Racing foi à Bolívia e venceu o Independiente Petrolero por 3 a 1, enquanto o Botafogo empatou em casa com o Caracas. Com isso, os argentinos lideram a chave. Por punição após foguetório antes do jogo contra o Flamengo, pela Libertadores passada, o El Cilindro não receberá torcedores.
Ficha do jogo
A equipe comandada por Gustavo Costas chega após derrota para o River Plate pelo Apertura do Campeonato Argentino, também em casa, por 2 a 0, mas vive momento de recuperação na temporada após início ruim.
O Botafogo, por sua vez, ainda engatinha sob o comando do português Franclim Carvalho. Em dois jogos, contra Caracas e Coritiba, foram dois empates e muitas críticas quanto à postura da equipe. Uma vitória fora de casa, que pode dar a liderança do Grupo E, tem tudo para virar a chave e dar confiança de olho na sequência.
A arbitragem da partida em Avellaneda será toda chilena. Cristián Garay comandará em campo, auxiliado por Claudio Urrutia e Alejandro Molina. José Cabero ficará na função de quarto árbitro, enquanto Rodrigo Carvajal será o responsável pelo VAR.
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✅ FICHA TÉCNICA
RACING (ARG) X BOTAFOGO
SUL-AMERICANA - 2ª RODADA
📆 Data e horário: quarta-feira, 15 de abril de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio El Cilindro, em Buenos Aires
📺 Onde assistir: Paramount+
🟨 Árbitro: Cristián Garay (CHI)
🚩 Assistentes: Claudio Urrutia (CHI) e Alejandro Molina (CHI)
🖥️ VAR: Rodrigo Carvajal (CHI)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
RACING (Técnico: Gustavo Costas)
Facundo Cambeses, Martirena, di Cesare, Rojo e Basso; Santiago Sosa, Bruno Zuculini e Adrián Fernández (Zaracho); Rodríguez, Solari e Martínez.
BOTAFOGO (Técnico: Franclim Carvalho).
Raul, Vitinho, Bastos, Alexander Barboza e Caio Roque; Danilo, Edenilson e Medina; Matheus Martins, Villalba e Arthur Cabral.
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