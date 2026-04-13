Em nota oficial publicada nesta segunda-feira (13), o Botafogo Social detalhou a disputa nos bastidores com John Textor, dono da SAF, e revelou que mantém conversas com potenciais investidores. Presidido por João Paulo Magalhães, o clube afirmou que não pretende assinar o documento que viabilizaria a entrada de 25 milhões de dólares (cerca de R$ 125 milhões), por discordar das condições propostas.

continua após a publicidade

+ Botafogo prepara anúncio de nova fornecedora de material esportivo

+ ANÁLISE: Botafogo mais físico é lição a Franclim Carvalho para sequência

Segundo o comunicado, Textor enviou uma carta-proposta ao Botafogo Social, apontando a medida como um passo importante para aliviar a crise enfrentada pela SAF. No entanto, a diretoria do clube associativo mantém ressalvas em relação aos termos do acordo.

Diante do impasse, foi convocada uma Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas para a próxima segunda-feira (20), quando o cenário atual será debatido e novas definições poderão ser encaminhadas.

continua após a publicidade

➡️ Aposte nos jogos do Botafogo!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Veja a nota oficial do Botafogo Social na íntegra

"O Botafogo de Futebol e Regatas tem acompanhado, de forma atenta, diligente e permanente, o extenso litígio envolvendo os sócios da Eagle Holdings, que atualmente se estende por diferentes países e jurisdições.

continua após a publicidade

Ao longo de todo esse processo, o Botafogo de Futebol e Regatas, por meio de seu Conselho Diretor, optou por manter uma postura de silêncio público, com o objetivo de preservar a instituição, a estabilidade da SAF Botafogo e a imagem do clube perante seus torcedores, parceiros e o mercado.

Esse silêncio, no entanto, jamais significou inércia.

Na qualidade de acionista da SAF Botafogo, o Botafogo de Futebol e Regatas tem atuado de forma ativa e diligente. Ao longo dos últimos meses, foram realizadas diversas reuniões com os principais envolvidos nesse contexto, incluindo John Textor, bem como com outros sócios e partes relacionadas.

Foram inúmeras conversas, algumas mais simples, outras mais desafiadoras, sempre conduzidas com o mesmo objetivo: preservar a entidade Botafogo e construir, de forma consistente, um futuro de longo prazo para o clube. Paralelamente, e no exercício de seus direitos como acionista, o Botafogo de Futebol e Regatas encaminhou, ao longo desse período, diversas notificações formais à SAF Botafogo, tanto para solicitação de informações quanto para tratar de pontos relacionados ao cumprimento do Acordo de Acionistas.

Essas comunicações refletem preocupações legítimas da instituição, inclusive em relação a obrigações previstas no referido acordo que, ao longo do tempo, deixaram de ser observadas pela SAF Botafogo, o que amplia a apreensão quanto ao cenário atual.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Esse processo também tem sido marcado por uma análise mais profunda e pela busca contínua de informações, o que revelou um quadro significativamente mais complexo e mais grave do que inicialmente se apresentava.

A recente divulgação de informações financeiras da SAF Botafogo reforça essa preocupação. Trata-se de uma situação que exige elevado nível de atenção, seriedade e governança, e que naturalmente causa inquietação ao Botafogo de Futebol e Regatas enquanto acionista e guardião da instituição.

Quando da aprovação da constituição da SAF Botafogo, o Botafogo de Futebol e Regatas partiu do pressuposto de que seus parceiros atuariam com o nível de compromisso, diligência e alinhamento necessários à relevância e à história do clube. É legítimo afirmar que o cenário hoje observado está aquém dessas expectativas.

Diante disso, o Botafogo de Futebol e Regatas estruturou, com o apoio de assessores financeiros e jurídicos especializados, uma atuação consistente na avaliação de alternativas e possíveis caminhos para a SAF Botafogo.

O Botafogo de Futebol e Regatas mantém diálogo com diferentes agentes do mercado, incluindo potenciais investidores e parceiros estratégicos que demonstram interesse em contribuir para o futuro do clube.

A continuidade e o fortalecimento da SAF Botafogo poderão se dar por diferentes caminhos, seja por meio da manutenção e reorganização da atual estrutura, seja por novas composições que venham a se mostrar mais adequadas ao momento.

Ao longo desse processo, novas informações e elementos continuam a surgir, o que exige cautela, profundidade na análise e firmeza nas decisões.

Ao mesmo tempo, o Botafogo entende que a prioridade absoluta, neste momento, é a estabilidade operacional da SAF e o cumprimento de suas obrigações.

Nesse sentido, eventuais aportes de recursos que não dependam de estruturas societárias complexas, e que não representem endividamento para além dos limites permitidos, podem contribuir de forma imediata para esse objetivo.

O Botafogo de Futebol e Regatas reafirma que jamais será obstáculo para qualquer iniciativa legítima que vise fortalecer a SAF e honrar seus compromissos, mantendo-se firmemente empenhado na construção de uma solução que assegure um Botafogo financeiramente saudável, competitivo e sustentável no longo prazo, sempre com o compromisso de preservar a instituição, respeitar sua torcida e garantir um time à altura de sua história.

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2026.

BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS"