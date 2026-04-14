Estrangeiros se derretem por ex-Palmeiras e Botafogo: 'Fazendo história'
Atacante brasileiro tem brilhado no Colorado Rapids
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Um ex-jogador do Palmeiras e do Botafogo brilhou em solo estrangeiro, no último sábado (11), e teve atuação muito comentada nas redes sociais. Rafael Navarro, que teve grande passagem no Glorioso, vem se destacando pelo Colorado Rapids.
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No duelo contra o Houston Dynamo, pela Major League Soccer (MLS), Rafael Navarro fez dois gols e ganhou o prêmio de melhor jogador da partida. O ex-Palmeiras e Botafogo contribuiu ativamente na vitória do Colorado Rapids por 6 a 2.
- É sempre especial poder marcar, principalmente para um atacante que vive de gols. Então poder ajudar o time mais uma vez, agora com dois gols e uma assistência, é muito gratificante. Estou vivendo uma boa fase, com bons números, e isso é fruto de muito trabalho e dedicação no dia a dia. Nossa equipe está se encaixando e as coisas vão acontecendo naturalmente. Agora é seguir trabalhando pra que os gols continuem saindo e a gente possa seguir subindo na tabela - celebrou o atacante.
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Nas redes sociais, torcedores do clube norte-americano exaltaram demais a partida do atacante brasileiro, que tem tido sucesso desde que chegou na liga. Veja os comentários abaixo:
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Veja comentários sobre o ex-Palmeiras e Botafogo
Tradução sobre o ex-Palmeiras e Botafogo: Rafael Navarro está ativamente escrevendo a história. Enterrar gols, acumular marcos e coletar honras de Melhor Jogador da Rodada é exatamente assim que uma temporada estelar parece.
Tradução sobre o atacante brasileiro: Às vezes, a escolha é bem fácil. Rafael Navarro foi minha escolha de Jogador do Dia de Partida na minha cédula esta semana.
Tradução sobre o brasileiro: Melhor que Messi, você não sabe, ah, o nome dele é Rafael Navarro, você não sabe!
Tradução sobre o ex-Botafogo e Palmeiras: ele foi decisivo nos momentos que importavam, e isso geralmente separa uma boa atuação de uma premiada.
Tradução sobre o brasileiro: Com 2 gols e uma assistência na noite passada, o atacante do Colorado Rapids, Rafael Navarro, tem 9 contribuições de gol em 7 jogos. Outro grande jogo como o de ontem e ele terá 15+ contribuições de gol antes da pausa da Copa do Mundo. Isso é um jogador de US$ 10 milhões.
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