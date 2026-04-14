Administradora da Eagle coloca SAF do Botafogo à venda em jornal britânico

A SAF do Botafogo está oficialmente à venda. O anúncio foi feito pela Cork Gully, nova administradora da Eagle Football Holdings Bidco, no jornal britânico Financial Times.

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No anúncio, a empresa trata o Botafogo como "um dos clubes mais históricos do Brasil". A SAF de John Textor está na rede multiclubes da Eagle, em sua subsidiária Eagle Bidco, controladora das ações, ao lado de Lyon e RWDM Brussels, da Bélgica. Os dois clubes também foram colocados à venda. As informações foram publicadas inicialmente pelo "O Globo".

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A Cork Gully é uma empresa britânica especializada em reestruturação financeira e foi nomeada administradora da Eagle Bidco no fim de março. O movimento foi liderado pela Ares, fundo de investimentos credor da Eagle, e esse tirou poderes de John Textor para fazer mudanças na holding.

Ainda segundo a administradora, o objetivo é manter diálogo com todas as partes interessadas ao longo do processo, incluindo investidores, parceiros e representantes dos clubes sob gestão da holding.

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Empresa colocou SAF do Botafogo à venda em anúncio de jornal (Foto: Reprodução)

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Veja o anúncio que coloca a SAF do Botafogo à venda:

"Cork Gully

EAGLE FOOTBALL HOLDINGS BIDCO LIMITED

(Em Administração) ("a Empresa")

A Empresa é uma holding intermediária que possui ações em três clubes de futebol.

A Cork Gully oferece para venda os principais ativos da Empresa, sendo as suas participações majoritárias em:

Eagle Football Group SA, a empresa-mãe listada do

Olympique Lyonnais, um dos principais clubes da Ligue 1 da França; SAF Botafogo, um dos clubes de futebol mais históricos do Brasil; e RWDM Brussels, um clube de futebol profissional sediado na Bélgica.

Manifestações de interesse devem ser enviadas por e-mail para os Administradores Conjuntos em [email protected]

Cork Gully LLP | corkgully.com"