Operário sofre acidente no Mané Garrincha momentos antes de treino da Seleção

Um operário que trabalhava no Mané Garrincha sofreu um acidente cerca de uma hora antes do treino da Seleção Brasileira, marcado inicialmente para às 17h deste sábado (22), em Brasília. Até às 17h55 não havia informações sobre o estado de saúde do operário.

A assessoria da Arena BRB Mané Garrincha não deu detalhes do acidente, mas uma funcionária do estádio informou reservadamente à reportagem do Lance! que se tratou de uma descarga elétrica. O treino Brasil no local começou com 45 minutos de atraso.

O caso aconteceu pouco antes do horário previsto para o treino. Um veículo do SAMU chegou à arena por volta de 16h15. Na sequência, em dois momentos distintos, três viaturas do Corpo de Bombeiros — uma van de resgate e dois caminhões — também chegaram ao estádio.

Em nota, a assessoria da Arena BRB Mané Garrincha informou que "um prestador de serviço sofreu um acidente durante a montagem de um evento, em área alugada na Arena". O texto acrescenta que "logo após o ocorrido a brigada de segurança do estádio iniciou prontamente o atendimento de primeiros socorros", até a chegada do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal e o do SAMU. A Arena ainda lamentou o ocorrido.

O treino da Seleção Brasileira estava marcado para acontecer no Mané Garrincha a partir das 17h, mas começou com atraso. A atividade ficou aberta à imprensa nos primeiros 15 minutos. Um pequeno número de convidados da CBF também pôde entrar no estádio.

Esta é a primeira das três atividades no Mané Garrincha em preparação para o jogo com a Argentina, terça-feira (25), em Buenos Aires, pela 14ª rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

Mané Garrincha bateu recorde de público com jogo da Seleção

Na quinta-feira (20), o Mané Garrincha recebeu 70.027 torcedores na vitória do Brasil por 2 a 1 sobre a Colômbia, maior público da história da arena. O estádio foi construído para receber a Copa das Confederações de 2013 e a Copa do Mundo de 2014. À época, custou mais de R$ 1 bilhão.

Além do estádio, o complexo esportivo inclui o tradicional ginásio Nilson Nelson. Em 2021, o Banco de Brasília adquiriu os naming rights. Atualmente, o nome oficial é Arena BRB Mané Garrincha.