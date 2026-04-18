PSG x Lyon: onde assistir, horário e prováveis escalações do clássico pela Ligue 1
Confira todas as informações do clássico válido pela 30ª rodada da competição
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PSG e Lyon se enfrentam neste domingo (19), às 15h45 (horário de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris (FRA). O clássico, válido pela 30ª rodada da Ligue 1, terá transmissão ao vivo pelo canal da CazéTV (YouTube).
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Ficha do jogo
O PSG chega ao confronto em excelente fase após garantir classificação para as semifinais da Champions League. Líder do Campeonato Francês com 63 pontos, um à frente do vice-líder Lens, a equipe busca manter o bom momento, com mais de um mês sem perder uma única partida. O técnico Luis Enrique deve escalar força máxima, apesar de desfalques como Ndiantou (lesionado), além de Doué e Fabián Ruiz, que aparecem como dúvidas.
Por outro lado, o Lyon ocupa a quinta colocação com 51 pontos e tenta consolidar sua recuperação na temporada. Após vencer o Lorient e encerrar uma sequência negativa de nove partidas sem vitória, a equipe comandada por Paulo Fonseca terá mudanças obrigatórias: Tagliafico cumpre suspensão, enquanto Fofana, Himbert, Nuamah, Sulc e Tolisso seguem no departamento médico. Já o atacante Endrick está à disposição e deve ser titular.
Retrospecto do confronto
Ao todo, as equipes já disputaram 112 jogos oficiais na história. O PSG leva vantagem com 51 vitórias, contra 32 triunfos do Lyon e outros 29 empates. No encontro mais recente, em 9 de novembro de 2025, o time de Paris venceu o duelo válido pela 12ª rodada da Ligue 1 por 3 a 2.
No recorte dos últimos cinco confrontos diretos, o domínio parisiense é total, com cinco vitórias da equipe da capital e nenhum triunfo do Lyon. A última vitória do Lyon no confronto aconteceu em 2023, pela 29ª rodada do Campeonato Francês.
Tudo sobre PSG x Lyon (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
PSG 🆚 Lyon
30ª rodada da Ligue 1
📆 Data e horário: Domingo, 19 de abril de 2026, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA)
👁️ Onde assistir: Cazé TV (YouTube)
🕴️ Árbitro: Jérôme Brisard (FRA)
🚩 Assistentes: Alexis Auger (FRA) e Steven Torregreossa (FRA)
🧑⚖️ 4º árbitro: Abdelatif Kherradji (FRA)
📺 VAR: Mathieu Vernice (FRA) e Hamid Guenaoui (FRA)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔵 PSG (Técnico: Luis Enrique)
Safonov; Hakimi, Pacho, Marquinhos e Nuno Mendes; Zarie-Emery, Vitinha e João Neves; Barcola, Kvaratskhelia e Dembélé.
🔵🔴Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
Greif; Niles, Mata, Niakhaté e Abner; Mangala, Morton, Tolisso, Moreira e Endrick; Yaremchuk.
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