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Levante x Sevilla: onde assistir, horário e escalações

Levante x Sevilla: pela 8ª rodada da La Liga 2026/2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 11:52
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La Liga 2026/2027 - Levante x Sevilla
Onde assistir ao vivo a partida entre Levante e Sevilla pelo La Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

Levante e Sevilla se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 16h (de Brasília), no Estadio Ciudad de Valencia, em Valencia, pela 8ª rodada da La Liga 2026/2027. O confronto terá transmissão de Disney + e Prime Video. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha e onde assistir

  1. Competição: La Liga (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 12 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
  5. 📺 Onde assistir: Disney +, Prime Video
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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