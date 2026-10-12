Levante x Sevilla: onde assistir, horário e escalações
Levante x Sevilla: pela 8ª rodada da La Liga 2026/2027
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 11:52
Levante e Sevilla se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 16h (de Brasília), no Estadio Ciudad de Valencia, em Valencia, pela 8ª rodada da La Liga 2026/2027. O confronto terá transmissão de Disney + e Prime Video. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ficha e onde assistir
- Competição: La Liga (Temporada regular)
- 📅 Data: 12 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Estadio Ciudad de Valencia, Valencia
- 📺 Onde assistir: Disney +, Prime Video
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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