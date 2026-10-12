Coventry City x Newcastle: onde assistir, horário e escalações
Coventry City x Newcastle: pela 6ª rodada da Premier League 2026/2027.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 11:22
Coventry City e Newcastle se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 16h (de Brasília), no Coventry Building Society Arena, pela 6ª rodada da Premier League 2026/2027. O confronto terá transmissão da Disney +. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Fica e onde assistir
- Competição: Premier League (Temporada regular)
- 📅 Data: 12 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Coventry Building Society Arena, Coventry, West Midlands
- 📺 Onde assistir: Disney +
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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