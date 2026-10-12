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Atalanta x Venezia: onde assistir, horário e escalações

Atalanta x Venezia: pela 6ª rodada da Serie A 2026/2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
12/10/2026 10:15
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Serie A TIM 2026/2027 - Atalanta x Venezia
Onde assistir ao vivo a partida entre Atalanta e Venezia pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

Atalanta e Venezia se enfrentam nesta 12 de outubro, às 13h30, no New Balance Arena, pela 6ª rodada da Serie A. O confronto terá transmissão de ESPN Brasil (YouTube) e Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA do confronto
Competição: Serie A 2026/2027
Data e horário: 12 de Outubro de 2026, às 13h30
Local: New Balance Arena, Bergamo
Rodada: 6ª
Fase: Temporada regular.

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Onde assistir

  • Competição: Serie A TIM (Temporada regular)
  • 📅 Data: 12 de Outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: New Balance Arena, Bergamo
  • 📺 Onde assistir: ESPN Brasil (YouTube) e Disney+
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
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