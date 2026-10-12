Chapecoense x Athletico PR: onde assistir, horário e escalações
Chapecoense x Athletico PR: pela 30ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Chapecoense e Athletico PR se enfrentam nesta 12 de outubro, às 19h30 no Arena Condá, pela 30ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O confronto, válido pela 30ª rodada do Brasileirão Série A, terá transmissão de Premiere. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Ficha do jogo
O Chapecoense vem de derrota por 4 a 0 diante do Vitória, pelo Brasileirão Série A 2026, em jogo fora de casa. Nos jogos anteriores disponíveis, a equipe busca recuperação na competição.
FICHA do confronto
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 12 de Outubro de 2026, às 19h30
Local: Arena Condá, Chapecó, Santa Catarina
Rodada: 30
Fase: Temporada regular
Já o Athletico PR vem de empate por 2 a 2 contra o Atlético Mineiro e vitória por 2 a 1 sobre o Bahia, ambos pelo Brasileirão Série A 2026, em jogos em casa. A equipe busca manter a boa sequência na competição.
Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 12 de Outubro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Arena Condá, Chapecó, Santa Catarina
- 📺 Onde assistir: Premiere
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Chapecoense
Técnico: Rafael Lacerda
Anderson; Bruno Pacheco, Doma, Kauan Faria e Yago Felipe; Camilo, Giovanni Augusto e Bruno Tubarão; Maurício Garcez, Marcinho e Túlio.
Athletico PR
Técnico: Odair Hellmann
Mycael; Arthur Dias, L. Esquivel, C. Terán e Gilberto; João Cruz, Luiz Gustavo e B. Zapelli; S. Mendoza, K. Vargas e K. Viveros.
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