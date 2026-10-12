Torino x Udinese: onde assistir, horário e escalações

Torino e Udinese se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 15h45, no Stadio Olimpico Grande Torino, pela 6ª rodada da Serie A 2026/2027. O confronto terá transmissão de SportyNet (TV e YouTube) e Disney+. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Torino encara a partida em casa no Stadio Olimpico Grande Torino, buscando melhorar sua campanha na Serie A TIM 2026/2027. Já o Udinese busca pontuar fora de casa para avançar na tabela da Serie A TIM 2026/2027.

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Ficha do jogo e onde assistir