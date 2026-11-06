Pro Vercelli x Dolomiti Bellunesi: onde assistir, horário e escalações
Pro Vercelli x Dolomiti Bellunesi: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Pro Vercelli e Dolomiti Bellunesi se enfrentam neste sábado (7), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Silvio Piola, em Vercelli, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Pro Vercelli empatou com a Juventus II por 1 a 1, pela Serie C1, em 2 de novembro. Já o Dolomiti Bellunesi foi derrotado pelo Lecco por 4 a 0, também pela Serie C1, em 1º de novembro.
Na tabela de classificação, o Pro Vercelli ocupa posição intermediária no Grupo A da Serie C1 2026/2027, enquanto o Dolomiti Bellunesi enfrenta dificuldades na mesma chave, buscando recuperação.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 7 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Silvio Piola, Vercelli
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Silvio Piola, Vercelli
Rodada: 13
Fase: Girone A
Escalações prováveis
Pro Vercelli
Técnico: D. Bonera
M. Del Favero; A. Moretti, L. Coccolo, N. Ronchi e M. Pagliari; C. Furno, L. Piran e A. Burruano; I. Iotti, A. Ciammaglichella e M. Bertoli.
Dolomiti Bellunesi
Técnico: A. Bonatti
L. Sonzogni; N. Gobetti, N. Lewis, D. Mondonico e N. Trabucchi; L. Agosti, L. Montenegro e T. Cossalter; L. Clemenza, D. Sia e E. Toçi.
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