Potenza x Crotone: onde assistir, horário e escalações
Potenza x Crotone: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Potenza e Crotone se enfrentam neste domingo (1º), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Alfredo Viviani, em Potenza, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Potenza empatou com o Altamura por 2 a 2 fora de casa, pela Serie C1. Já o Crotone foi derrotado pelo Casarano por 1 a 0 em casa, também pela Serie C1.
Na tabela de classificação, o Potenza ocupa posição intermediária no Grupo C da Serie C1 2026/2027, enquanto o Crotone busca recuperação após resultados recentes negativos na mesma competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 1 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Alfredo Viviani, Potenza
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 1 de novembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Comunale Alfredo Viviani, Potenza
Rodada: 12
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Potenza
Técnico: I. Tisci
T. Cucchietti; L. Russo, R. Bura, G. Loiacono e N. Kirwan; M. Ghisolfi, A. Bando e M. Castorani; G. D'Auria, G. Selleri e L. Petrungaro.
Crotone
Técnico: L. Greco
D. Merelli; N. Armini, G. Tanco, A. Veltri e F. Groppelli; W. Feola, F. Grosso e F. Crapisto; K. Barcella, M. Zunno e A. Musso.
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