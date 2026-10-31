Potenza x Crotone: onde assistir, horário e escalações

Potenza e Crotone se enfrentam neste domingo (1º), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Alfredo Viviani, em Potenza, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Potenza empatou com o Altamura por 2 a 2 fora de casa, pela Serie C1. Já o Crotone foi derrotado pelo Casarano por 1 a 0 em casa, também pela Serie C1.

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Na tabela de classificação, o Potenza ocupa posição intermediária no Grupo C da Serie C1 2026/2027, enquanto o Crotone busca recuperação após resultados recentes negativos na mesma competição.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone C)

📅 Data: 1 de novembro de 2026

⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Comunale Alfredo Viviani, Potenza

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 1 de novembro de 2026, às 13h30

Local: Stadio Comunale Alfredo Viviani, Potenza

Rodada: 12

Fase: Girone C

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Escalações prováveis

Potenza

Técnico: I. Tisci

T. Cucchietti; L. Russo, R. Bura, G. Loiacono e N. Kirwan; M. Ghisolfi, A. Bando e M. Castorani; G. D'Auria, G. Selleri e L. Petrungaro.

Crotone

Técnico: L. Greco

D. Merelli; N. Armini, G. Tanco, A. Veltri e F. Groppelli; W. Feola, F. Grosso e F. Crapisto; K. Barcella, M. Zunno e A. Musso.