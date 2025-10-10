Portugal e Irlanda terão os caminhos cruzados pela sétima rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada neste sábado (11), às 15h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR). O jogo terá transmissão do SporTV. ➡️Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo POR GEO 7ª rodada Eliminatórias Europeias Data e Hora Sábado, 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília) Local Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR) Árbitro Ivan Kružliak Assistentes Branislav Hancko e Jan Pozor Var Clay Ruperti Onde assistir

Portugal, treinado por Roberto Martínez, chega para o confronto em um momento de grande confiança e com uma forma excelente. A equipe, que recentemente conquistou a Nations League, iniciou sua campanha para a Copa do Mundo de forma perfeita, com duas vitórias, e já tem uma vaga na repescagem garantida. Liderando o Grupo F com folga, os portugueses buscam sua sexta vitória consecutiva em todas as competições e contam com um retrospecto recente favorável contra o adversário, sendo os grandes favoritos para o duelo em casa.

A Irlanda, comandada por Heimir Hallgrímsson, vive um início de campanha para a Copa do Mundo muito complicado. A equipe somou apenas um ponto em dois jogos e chega abalada por uma derrota humilhante para a Armênia na última rodada. Com os jogadores admitindo a má fase, a Irlanda enfrenta um desafio gigantesco, pois seu retrospecto fora de casa é fraco e a equipe nunca venceu em solo português em sua história. A missão de conseguir um resultado positivo em Lisboa é vista como uma tarefa extremamente difícil para um time em busca de recuperação.

Tudo sobre o jogo entre Portugal e Irlanda (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Portugal x Irlanda

7ª rodada — Eliminatórias Europeias

📆 Data e horário: sábado, 11 de outubro, às 15h45 (de Brasília)

📍 Local: Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🕴️Arbitragem: Ivan Kružliak

🚩 Assistentes: Branislav Hancko e Jan Pozor (assistentes), Peter Kralović (quarto árbitro)

📺 VAR: Clay Ruperti

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Portugal (Técnico: Roberto Martínez )

Costa; Dalot, Dias, Inacio, Mendes; Bernardo, Vitinha, Fernandes; Conceicao, Ronaldo, Neto

Irlanda (Técnico: Heimir Hallgrímsson )

Kelleher; O'Brien, O'Shea, Collins; Ogbene; Cullen, Knight, Manning; Taylor, Azaz; Ferguson

A seleção de Portugal enfrenta a Irlanda (Foto: John MACDOUGALL / AFP)

