Você já havia lido nesta reportagem aqui a intenção da Uefa de ampliar a visibilidade da Champions League no streaming. Esta seria uma forma de alavancar olhares e, consequentemente, receitas à entidade europeia e aos clubes participantes da competição. Pois o assunto está esquentando. Agora, o jornal britânico The Times noticiou o interesse da Netflix em transmitir a principal competição de clubes do Velho Mundo.

De acordo com a publicação, a plataforma deve apresentar uma proposta pelos direitos globais de um jogo da Champions por rodada. Na reformulação dos acordos de transmissão, a Uefa espera arrecadar pelo menos € 5 bilhões por temporada - cerca de 10% a mais do que atualmente. A mudança no modelo de distribuição dos jogos deve ocorrer a partir da temporada 2027/28 - e pode valer também para outras competições europeias de futebol.

A reportagem lembra que a Amazon já transmite um jogo por rodada da competição na Grã-Bretanha, Alemanha e Itália. Na disputa fragmentada do próximo ciclo, os jogos de terça-feira devem ser prioritários, mas haverá limite de número de partidas de um time por empresa vencedora da licitação. A Netflix já adquiriu os direitos de transmissão nos EUA das Copas do Mundo Femininas de 2027 e 2031.

- Juntos, estamos construindo algo único e ambicioso, para oferecer o futebol mais envolvente, mais inovador e mais acessível. Queremos ampliar o engajamento com novos públicos, especialmente em um cenário de mídia e streaming em constante mudança, aproveitando ao máximo as plataformas digitais e aproximando ainda mais o futebol europeu das pessoas - afirmou o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, na assembleia anual da European Football Clubs (Clubes Europeus de Futebol), em Roma (ITA). E completou:

- É assim que manteremos o futebol europeu no topo.