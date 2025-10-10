Torcedores do Real Madrid reagem a gol de Rodrygo pela Seleção Brasileira

Rodrygo marcou o segundo gol da vitória parcial da Seleção Brasileira por 2 a 0, em cima da Coreia do Sul, na manhã desta sexta-feira (10). O jogo é válido por um amistoso de preparação para a Copa do Mundo.

Estevão abriu o placar no começo do duelo. Depois, foi a vez de Rodrygo receber passe de Casimiro, balançar na frente do zagueiro, e bater com categoria para a Seleção Brasileira. O jogador do Real Madrid ficou de fora da última convocação de Carlo Ancelotti.

➡️Torcedores reagem a lance de titular da Seleção Brasileira: ‘Inacreditável’

Sem viver seu melhor momento pelo clube, Rodrygo marcou um belo gol pela Seleção Brasileira. Nas redes sociais europeias, os torcedores do Real Madrid reagiram muito ao gol do brasileiro. Veja o lance abaixo.

Rodrygo comemora gol pela Seleção Brasileira (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Veja o gol de Rodrygo pela Seleção Brasileira e reação dos torcedores do Real

Tradução: Minha nossa! Que golaço de Rodrygo. Ancelotti tirando sempre o melhor dele.

Tradução: Esse é o Rodrygo que espero ver no Real Madrid.

Tradução: Golaço de Rodrygo Goes com assistência do Casimiro

Tradução: Para mim, a melhor posição de Rodrygo Goes é como meia-atacante/segundo atacante, em vez de na ponta esquerda. Com sua habilidade de vencer adversários em espaços apertados e sua rapidez nos chutes, quanto mais você cruza em direção ao gol, melhor.

Escalações das equipes

Na véspera do jogo, Ancelotti declarou que a escalação do Brasil teria como base a equipe que venceu o Chile por 3 a 0 no mês passado, no Maracanã, no penúltimo jogo das Eliminatórias para a Copa do Mundo. As mudanças de alguns dos nomes que alinham diante da Coreia foram por necessidade, já que titulares como Alisson, Marquinhos e Raphinha nem sequer foram convocados por causa de lesões. O jogo marca a volta de Rodrygo para a Seleção Brasileira.

Assim, o Brasil vai a campo com Bento; Vitinho, Éder Militão, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro e Bruno Guimarães; Estêvão, Matheus Cunha, Rodrygo e Vini Jr. Escalação da Seleção Brasileira!

O técnico Hong Myung-bo confirmou a escalação da Coreia do Sul diante do Brasil com Jo Hyeohwoo; Kim Jusung, Kim Minjae e Cho Yumin; Seol Youngwoo, Hwang Inbeon, Paik Seungho, Lee Jaesung, Lee Kangin e Lee Taeseok; Son.