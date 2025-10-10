menu hamburguer
Com Brasil na lista, técnico da Inglaterra aponta trio favorito ao título da Copa do Mundo

Thomas Tuchel acredita que Seleção, Argentina e Espanha são as maiores candidatas ao troféu de 2026

Nathalia Gomes
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/10/2025
07:50
imagem cameraThomas Tuchel, técnico da Inglaterra (Foto: Ben STANSALL / AFP)
O Brasil é um dos favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, na visão do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel. Após derrotar País de Gales por 3 a 0, o alemão afirmou que a Seleção, atualmente comandada por Carlo Ancelotti, tem grandes chances de levantar o troféu e conquistar o hexacampeonato.

— Considero o Brasil, a Argentina e a Espanha como os maiores favoritos para a Copa do Mundo. Esse é o meu ponto de vista. Considero nós (Inglaterra) como desafiantes. Precisamos primeiro nos classificarmos para a Copa, e o foco é total em cima disso. Vamos chegar como desafiantes, mas para isso temos que chegar como classificados — disse Tuchel ao "ge".

O técnico da seleção inglesa vê o Brasil com chances mesmo em um ciclo conturbado, que teve mudanças de treinadores e uma campanha abaixo das demais nas Eliminatórias. Além da equipe de Ancelotti, a atual campeã Argentina e a Espanha também aparecem entre as candidatas, segundo Tuchel.

Thomas Tuchel na Inglaterra

Com passagens por clubes como PSG, Bayern de Munique, Chelsea e Dortmundo, Thomas Tuchel chegou à seleção da Inglaterra no fim de 2024 para o ciclo das Eliminatórias. A primeira convocação ocorreu no início deste ano, em março, para os duelos contra a Letônia e Albânia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O técnico alemão chegou ao comando da equipe inglesa para substituir o inglês Gareth Southgate, que deixou o comando da equipe após a última Eurocopa. No momento, a Inglaterra ainda não está classificada para a Copa do Mundo de 2026.

Bukayo Saka, da Inglaterra, na dividida com defensor Ehtan Ampadu, do País de Gales (Foto: Ben STANSALL / AFP)

Brasil classificado à Copa: próximas Datas Fifa

2025

  • 6 a 14 de outubro - Amistosos
  • 10 a 18 de novembro - Amistosos

2026

  • 23 a 31 de março - Amistosos
  • 1 a 9 de junho - Amistosos
  • junho/julho - Copa do Mundo (abertura a confirmar, final em 19 de julho)
  • 21 de setembro a 6 de outubro - Data Fifa
  • 9 a 17 de novembro - Data Fifa

2027

  • 22 a 30 de março - Data Fifa
  • 7 a 15 de junho - Data Fifa
  • 20 de setembro a 5 de outubro - Data Fifa
  • 8 a 16 de novembro - Data Fifa

2028

  • 20 a 28 de março - Data Fifa
  • 29 de maio a 6 de junho - Data Fifa
  • junho/julho - Copa América e Euro
  • 18 de setembro a 3 de outubro - Data Fifa
  • 13 a 21 de novembro - Data Fifa

2029

  • 19 a 27 de março - Data Fifa
  • 4 a 12 de junho - Data Fifa
  • 29 de setembro a 9 de outubro - Data Fifa
  • 12 a 20 de novembro Data Fifa

2030

  • 11 a 19 de novembro - Data Fifa
  • 18 a 26 de março - Data Fifa
  • 3 a 11 de junho - Data Fifa
  • junho/julho - Copa do Mundo
  • 23 de setembro a 8 de outubro - Data Fifa

