Com Brasil na lista, técnico da Inglaterra aponta trio favorito ao título da Copa do Mundo
Thomas Tuchel acredita que Seleção, Argentina e Espanha são as maiores candidatas ao troféu de 2026
O Brasil é um dos favoritos ao título da Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México, na visão do técnico da Inglaterra, Thomas Tuchel. Após derrotar País de Gales por 3 a 0, o alemão afirmou que a Seleção, atualmente comandada por Carlo Ancelotti, tem grandes chances de levantar o troféu e conquistar o hexacampeonato.
— Considero o Brasil, a Argentina e a Espanha como os maiores favoritos para a Copa do Mundo. Esse é o meu ponto de vista. Considero nós (Inglaterra) como desafiantes. Precisamos primeiro nos classificarmos para a Copa, e o foco é total em cima disso. Vamos chegar como desafiantes, mas para isso temos que chegar como classificados — disse Tuchel ao "ge".
O técnico da seleção inglesa vê o Brasil com chances mesmo em um ciclo conturbado, que teve mudanças de treinadores e uma campanha abaixo das demais nas Eliminatórias. Além da equipe de Ancelotti, a atual campeã Argentina e a Espanha também aparecem entre as candidatas, segundo Tuchel.
Thomas Tuchel na Inglaterra
Com passagens por clubes como PSG, Bayern de Munique, Chelsea e Dortmundo, Thomas Tuchel chegou à seleção da Inglaterra no fim de 2024 para o ciclo das Eliminatórias. A primeira convocação ocorreu no início deste ano, em março, para os duelos contra a Letônia e Albânia pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.
O técnico alemão chegou ao comando da equipe inglesa para substituir o inglês Gareth Southgate, que deixou o comando da equipe após a última Eurocopa. No momento, a Inglaterra ainda não está classificada para a Copa do Mundo de 2026.
Brasil classificado à Copa: próximas Datas Fifa
2025
- 6 a 14 de outubro - Amistosos
- 10 a 18 de novembro - Amistosos
2026
- 23 a 31 de março - Amistosos
- 1 a 9 de junho - Amistosos
- junho/julho - Copa do Mundo (abertura a confirmar, final em 19 de julho)
- 21 de setembro a 6 de outubro - Data Fifa
- 9 a 17 de novembro - Data Fifa
2027
- 22 a 30 de março - Data Fifa
- 7 a 15 de junho - Data Fifa
- 20 de setembro a 5 de outubro - Data Fifa
- 8 a 16 de novembro - Data Fifa
2028
- 20 a 28 de março - Data Fifa
- 29 de maio a 6 de junho - Data Fifa
- junho/julho - Copa América e Euro
- 18 de setembro a 3 de outubro - Data Fifa
- 13 a 21 de novembro - Data Fifa
2029
- 19 a 27 de março - Data Fifa
- 4 a 12 de junho - Data Fifa
- 29 de setembro a 9 de outubro - Data Fifa
- 12 a 20 de novembro Data Fifa
2030
- 11 a 19 de novembro - Data Fifa
- 18 a 26 de março - Data Fifa
- 3 a 11 de junho - Data Fifa
- junho/julho - Copa do Mundo
- 23 de setembro a 8 de outubro - Data Fifa
