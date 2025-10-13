Portugal x Hungria: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias
Confira as principais informações do duelo válido pela quarta rodada
Portugal e Hungria terão os caminhos cruzados pela quarta rodada do Grupo F das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta terça-feira (14), às 15h45 (de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa (POR). O jogo terá transmissão do SporTV. ➡️Clique para assistir no Sportv
Ficha do jogo
Portugal chega para o confronto com a moral altíssima após uma vitória dramática no último minuto contra a Irlanda, que manteve sua campanha 100% perfeita nas eliminatórias. A partida é decisiva, pois uma vitória, combinada com um tropeço da Armênia, garante a classificação antecipada da equipe de Roberto Martínez para a Copa do Mundo de 2026.
A Hungria chega para o jogo motivada por uma vitória crucial sobre a Armênia, que a colocou em uma boa posição na briga pela vaga na repescagem. O grande desafio da equipe de Marco Rossi é superar um retrospecto histórico extremamente negativo, já que nunca venceu Portugal em 15 confrontos.
Tudo sobre o jogo entre Portugal e Hungria (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Portugal x Hungria
4ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: terça-feira, 14 de outubro, às 15h45 (de Brasília)
📍 Local: Estádio José Alvalade, Lisboa (POR)
👁️ Onde assistir: SporTV (TV fechada)
🕴️Arbitragem: Srdjan Jovanović
🚩 Assistentes: Uroš Stojković e Milan Mihajlović (assistentes), Novak Simović (quarto árbitro)
📺 VAR: Momčilo Marković
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Portugal (Técnico: Roberto Martínez)
Diogo Costa; Diogo Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha; Francisco Trincão, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo
Hungria (Técnico: Marco Rossi)
B. Toth; Nego, Orban, Szalai, Kerkez; Bolla, Styles, Schafer, Szoboszlai; Sallai, Varga
