Durante longa entrevista ao programa espanhol "Universo Valdano", o atacante Kylian Mbappé revisitou alguns momentos marcantes de sua carreira e falou com maturidade sobre o período que viveu no Paris Saint-Germain, além de destacar o aprendizado que teve ao lado de Lionel Messi e a boa relação mantida com o técnico Luis Enrique.

Paris e Luis Enrique

O astro francês descreveu sua passagem pelo PSG como um ciclo de enorme crescimento pessoal e profissional. Segundo Mbappé, atuar em Paris, cercado por jogadores de elite mundial, foi uma experiência enriquecedora, mesmo sem a tão sonhada conquista da Champions League.

— Foram sete anos incríveis. O orgulho de jogar na cidade onde nasci é algo muito especial. Quando vives momentos difíceis, ficas com o futebol. E foi um prazer jogar em Paris, na minha cidade, com jogadores de altíssimo nível — afirmou Mbappé.

O camisa 10 do Real Madrid também aproveitou para elogiar Luis Enrique, último treinador que o comandou no clube francês, e garantiu que o relacionamento entre ambos terminou em harmonia e que fez questão de reforçar o respeito e a admiração pelo técnico espanhol.

— É uma pessoa muito boa e um grande treinador. A relação terminou bem, desejo o melhor para ele na vida. Me diverti muito com ele em Paris — destacou Mbappé.

Kylian Mbappé foi treinado por Luis Enrique no Paris Saint-Germain (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Relação com Messi

Mas foi ao falar sobre Messi que o francês demonstrou maior emoção. Companheiros de equipe entre 2021 e 2023, os dois protagonizaram uma convivência que, segundo Mbappé, foi marcada pelo respeito e pelo aprendizado. O atacante revelou que procurava observar atentamente cada gesto do argentino nos treinos e nas partidas.

— Messi era uma pessoa completamente normal, respeitosa com todos. E, como jogador, único. Ter um jogador assim ao seu lado ajuda a entender melhor o jogo. Aprendi muito com ele e quero agradecer por isso. Foram dois anos muito ricos — concluiu.

Messi e Mbappé atuaram em duas temporadas, entre 2021 à 2023, pelo Paris Saint-Germain. Juntos, conquistaram a Ligue 1 duas vezes (2021/22 e 2022/23) e a Supertaça da França (2022/23).

