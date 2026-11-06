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Plymouth Argyle x Alvechurch: onde assistir, horário e escalações

Plymouth Argyle x Alvechurch: pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 04:22
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FA Cup 2026/2027 - Plymouth Argyle x Alvechurch
Onde assistir ao vivo a partida entre Plymouth Argyle e Alvechurch pelo FA Cup 2026/2027 (Arte / Lance!)

Plymouth Argyle e Alvechurch se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no Home Park, em Plymouth, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Alvechurch venceu o Spalding United por 4 a 0 em casa, pela FA Cup 2026/2027, replays classificatórios da 4ª rodada. Já o Plymouth Argyle empatou com o Spalding United por 2 a 2 fora de casa, também pela FA Cup 2026/2027, 4ª rodada classificatória.

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Onde assistir

  • Competição: FA Cup (Fase 1)
  • 📅 Data: 7 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 12h (de Brasília)
  • 📍 Local: Home Park, Plymouth
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 12h
Local: Home Park, Plymouth
Fase: Fase 1

FBL-ENG-FACUP-PLYMOUTH-LIVERPOOL
Plymouth fans celebrate after the English FA Cup fourth round football match between Plymouth Argyle and Liverpool at Home Park in Plymouth, south west England, on February 9, 2025. Plymouth won the match 1-0. (Photo by HENRY NICHOLLS / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE. NO USE WITH UNAUTHORIZED AUDIO, VIDEO, DATA, FIXTURE LISTS, CLUB/LEAGUE LOGOS OR 'LIVE' SERVICES. ONLINE IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO VIDEO EMULATION. SOCIAL MEDIA IN-MATCH USE LIMITED TO 120 IMAGES. AN ADDITIONAL 40 IMAGES MAY BE USED IN EXTRA TIME. NO USE IN BETTING PUBLICATIONS, GAMES OR SINGLE CLUB/LEAGUE/PLAYER PUBLICATIONS. /
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