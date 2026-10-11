Picerno x Cosenza: onde assistir, horário e escalações
Picerno x Cosenza: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Picerno e Cosenza se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 15h30, no Stadio Comunale Donato Curcio, em Picerno, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
O Picerno vem de derrota por 4 a 2 para o Potenza, fora de casa, pela 8ª rodada da Serie C1. Antes disso, a equipe conquistou uma vitória em casa por 2 a 1 contra o Audace Cerignola.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 12 de outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
Rodada: 9
Fase: Girone C
O Cosenza vem de duas derrotas consecutivas na Serie C1: 0 a 2 em casa para o Foggia e 0 a 1 fora contra o Bari, ambas pela 8ª e 7ª rodadas, respectivamente.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 12 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Donato Curcio, Picerno
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Picerno
Técnico: C. De Luca
R. Marcone; A. Gemignani, D. Del Fabro, G. Bellodi e R. Tolovan; S. Bianchi, D. Franco e P. Virgilio; S. Pugliese, Leo Abreu e M. Kanoute.
Cosenza
Técnico: F. Coppitelli
M. Rizzo; E. Giannini, P. Dametto, A. Dalmazzi e G. Clemente; R. Palmieri, N. Contiliano e E. McJannet; F. Palazzino, T. Petrović e A. Energe.
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