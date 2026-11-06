Peterborough United x Reading: onde assistir, horário e escalações

Peterborough United e Reading se enfrentam neste sábado (7), às 17h (horário de Brasília), no Weston Homes Stadium, em Peterborough, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O histórico recente das equipes não está disponível para este confronto específico.

Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1)

📅 Data: 7 de novembro de 2026

⏰ Horário: 17h (de Brasília)

📍 Local: Weston Homes Stadium, Peterborough, Cambridgeshire

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 17h

Local: Weston Homes Stadium, Peterborough, Cambridgeshire

Fase: Fase 1