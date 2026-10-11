Pescara x Guidonia Montecelio 1937: onde assistir, horário e escalações
Pescara x Guidonia Montecelio 1937: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Pescara e Guidonia Montecelio 1937 se enfrentam nesta segunda-feira (12), às 15h30, no Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, em Pescara, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último jogo, o Pescara venceu fora de casa o Livorno por 1 a 0, pela Serie C1. Antes disso, o time perdeu em casa para o Spezia por 2 a 1. A equipe busca manter a boa forma na competição.
FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 12 de outubro de 2026, às 15h30
Local: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, Pescara
Rodada: 9
Fase: Girone B
Já o Guidonia Montecelio 1937 vem de vitória em casa contra o Pineto por 1 a 0, pela Serie C1. Antes disso, a equipe perdeu fora para o Vis Pesaro por 2 a 1 e empatou em casa com o Livorno por 1 a 1, buscando recuperação na competição.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 12 de outubro de 2026
- ⏰ Horário: 15h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Adriatico - Giovanni Cornacchia, Pescara
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
Escalações prováveis
Pescara
Técnico: A. Buscè
V. Fiorillo; G. Letizia, F. Pellacani, F. Nardin e F. Donati; B. Erradi, L. Valzania e F. Guccione; M. D'Ausilio, G. Parigi e P. Vitali.
Guidonia Montecelio 1937
Técnico: G. Lopez
G. Drago; R. Baroni, A. Malomo, S. Esempio e D. Zappella; A. Errico, S. Tascone e E. Celeghin; P. Giannotti, D. Sannipoli e F. Ferrari.
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