La Coruña x Barcelona: onde assistir, horário e escalações
Deportivo La Coruña x Barcelona: pela 14ª rodada da La Liga 2026/2027.
Deportivo La Coruña e Barcelona se enfrentam neste domingo (29), às 12h15 (horário de Brasília), no Estádio de Riazor, em Corunha, pela 14ª rodada da La Liga 2026/2027. Líder isolado, o Barça tenta conquistar a sexta vitória consecutiva para manter a distância sobre a dupla de Madrid, enquanto o time mandante aparece em 12º e precisa do resultado para alcançar a parte de cima da tabela.
No último compromisso pela La Liga, o La Coruña foi derrotado fora de casa pelo Alavés por 3 a 1. Já o Barcelona fez do Sabah sua vítima mais recente ao vencer a equipe do Azerbaijão por 4 a 1, pela Champions League, enquanto na competição nacional vem de vitória sobre o Villarreal por 3 a 2.
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Ficha do confronto
- 🏆 Competição: La Liga 2026/27 - 14ª rodada
- 📅 Data: 29 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 12h15 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Municipal de Riazor - Corunha, Espanha
- 📺 Onde assistir: CazéTV
Prováveis escalações
Deportivo La Coruña
Leo Román; Altimira, José Giménez, Miguel Loureiro e Quagliata; Soriano, Casadó e Amatucci; Yeremay Hernández, Bil Nsongo e Aubameyang. Técnico: Antonio Hidalgo.
Barcelona
Joan García; Eric García, Cubarsí, Gerard Martín e João Cancelo; de Jong, Pedri e Dani Olmo; Yamal, Anthony Gordon e Raphinha. Técnico: Hansi Flick.
Como chegam La Corunã e Barcelona para o confronto?
O Deportivo La Coruña usa o confronto contra o líder para reagir no campeonato. Em seu retorno à primeira divisão após oito temporadas fora, o "Depor" vem fazendo uma campanha que corresponde às expectativas, mas preocupa pelas duas rodadas sem vitória. Com 15 pontos, a equipe ocupa a 12ª posição na tabela e vê na partida uma oportunidade de voltar ao caminho dos bons resultados.
Já o Barcelona é considerado favorito pelo momento que o acompanha até o Riazor. A equipe de Hansi Flick tem uma trajetória sólida na La Liga, somando 12 vitórias e apenas uma derrota em 13 rodadas. Nem mesmo o revés no "El Clásico" para o Real Madrid diminuiu o ímpeto do Barça, que entra em campo defendendo uma sequência de três vitórias consecutivas na competição, cinco considerando os resultados da Champions League. Na liderança com 36 pontos, o clube blaugrano quer se manter na ponta da tabela e ampliar a vantagem para Atlético de Madrid e Real Madrid.
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