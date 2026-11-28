Lyon x Monaco: onde assistir, horário e escalações
Olympique Lyonnais x Monaco: pela 12ª rodada da Ligue 1 2026/2027.
Olympique Lyonnais e Monaco se enfrentam neste domingo (29), às 16h45 (horário de Brasília), no Groupama Stadium, em Décines-Charpieu, pela Ligue 1 2026/2027. Dois dos principais times do futebol francês, quarto e oitavo colocados se enfrentam no duelo de encerramento da 12ª rodada.
No último jogo, o Lyon empatou sem gols com o Lillestrom, da Noruega, pela Europa League. Já o Monaco fez 3 a 2 sobre o Hearts, da Escócia, em partida válida pela Conference League, enquanto no campeonato nacional vem de resultados instáveis.
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Ficha do confronto
- 🏆 Competição: Ligue 1 2026/27 - 12ª rodada
- 📅 Data: 29 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h45 (de Brasília).
- 📍 Local: Groupama Stadium - Décines-Charpieu, França
- 📺 Onde assistir: CazéTV
Prováveis escalações
Lyon
Greif; Athekame, Bacher, Niakhaté e Abner; Tessmann, Bidstrup e Tolisso; Nuamah, Loïs Openda (Khalis Merah) e Keito Nakamura. Técnico: Carlos Vicens.
Monaco
Hrádecký; Eric Dier, Jordan Teze e Sadibou Sané; Vanderson, Lamine Camara, Zakaria e Flávio Nazinho; Minamino, Abline e Brunner (Balogun). Técnico: Filipe Luís.
Como chegam Lyon e Monaco para o confronto?
Em meio à recente mudança de comando técnico, o Lyon finaliza um mês de novembro agitado com um desafio em casa. Depois de perder o treinador Paulo Fonseca para o Sporting, o clube francês agiu rápido e contratou Carlos Vicens, ex-Braga. Em sua estreia na Ligue 1, o novo comandante espanhol deixou uma boa impressão ao vencer o Lille por 1 a 0, em confronto direto pelo G-4. Entretanto, na primeira exibição diante da torcida, os Leões ficaram no 0 a 0 com o Lillestrøm pela Europa League.
O Monaco, do técnico Filipe Luís, entra em campo pressionado após sofrer uma queda de rendimento no Campeonato Francês. Depois de um início de temporada promissor, quando chegou a liderar a competição e a bater o PSG em pleno Parc des Princes, o time atravessa uma sequência de seis jogos sem vencer, somando quatro empates e duas derrotas. O último triunfo do treinador brasileiro aconteceu em setembro, quando superou o Lens por 2 a 1. Apesar do momento instável em compromissos a nível nacional, os 100% de aproveitamento na Conference League seguem mantidos com a vitória por 3 a 2 sobre o Heart of Midlothian, no meio da semana.
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