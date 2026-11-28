Mirassol e Athletico Paranaense se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio do Maião, em Mirassol, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026. Em casa, o Leão tenta escapar da dura realidade do rebaixamento, enquanto o Furacão, com a vaga assegurada na Pré-Libertadores, busca a vaga direta na fase de grupos do torneio continental.

No último jogo, o Mirassol perdeu para o Fluminense por 1 a 0, no Maracanã. Já o Athletico vem de vitória sobre o Remo por 4 a 2, na Arena da Baixada.

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Os mandantes do confronto ocupam a 17ª colocação com os mesmos 41 pontos de Grêmio e Corinthians, mas em desvantagem nos critérios de desempate. O time paranaense, por sua vez, está em quinto lugar, com 57 pontos, seis atrás do Fluminense, primeiro time no G-4.

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Ficha do confronto

🏆 Competição: Brasileirão Série A 2026 - 37ª rodada 📅 Data: 29 de novembro de 2026 ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília) 📍 Local: Estádio Municipal José Maria de Campos Maia - Mirassol, São Paulo 📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

Árbitro: Sávio Pereira Sampaio (DF);

Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Anne Kesy Gomes de Sá (AM);

Árbitro de vídeo: Charly Wendy Straub Deretti (SC).

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Prováveis escalações

Mirassol

Walter; Formiga, João Victor, Lucas Oliveira e Reinaldo; Neto Moura, Denílson e Eduardo; Shaylon (Carlos Eduardo), Bruno Santos e Alesson. Técnico: Rafael Guanaes.

Athletico-PR

Mycael; Aguirre (Gilberto Moraes), Dantas e Lucas Esquivel; Benavídez, Jadson, Luiz Gustavo e Mendoza; João Cruz (Bruno Zapelli), Leozinho e Kerwin Vargas. Técnico: Odair Hellmann.

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Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol-SP, palco do jogo (Foto: JP Pinheiro/Agência Mirassol)

Como chegam Mirassol e Athletico para o confronto?

Em um cenário bem diferente da temporada anterior, o Mirassol chega pressionado para as duas rodadas finais do campeonato. Depois de protagonizar uma campanha histórica em 2025, quando brigou entre os quatro primeiros e garantiu vaga na Libertadores, o Leão passou a conviver com a luta contra o rebaixamento este ano. Com 41 pontos, a equipe de Rafael Guanaes entra na penúltima rodada dentro do Z-4, empatada com Grêmio e Corinthians, que ocupam a 16ª e a 15ª posições, respectivamente. Como os dois concorrentes fazem confronto direto nesta rodada, o time do interior paulista tem a chance de deixar a zona da degola, desde que faça a sua parte.

Por outro lado, o Athletico vive um clima de tranquilidade e otimismo para o duelo no Maião. No retorno à primeira divisão, o Furacão faz uma campanha de destaque e já garantiu classificação para a fase preliminar da Libertadores de 2027. Agora, a equipe do técnico Odair Hellmann mira uma vaga direta na fase de grupos e, para alcançar esse objetivo, torce pela conquista do Palmeiras na Libertadores, que transformaria o G-4 em G-5.