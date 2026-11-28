O Flamengo, campeão brasileiro após empatar com o Palmeiras na última rodada, visita o Coritiba neste domingo (29), às 16h (de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão. O confronto será disputado no Couto Pereira, em Curitiba, e terá transmissão do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere com Prime Video!

Já com a faixa de campeão, o Flamengo entra em campo para cumprir tabela e somar mais pontos na classificação. Do outro lado, o Coritiba pode garantir uma vaga na Copa Sul-Americana nesta rodada. Para isso, precisa vencer em casa e ainda contar com uma combinação de resultados.

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Ficha do jogo COR FLA Brasileirão 37ª rodada Data e Hora Domingo, 29 de novembro de 2026, às 16h (de Brasília) Local Couto Pereira, Curitiba (PR) Árbitro Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA) Assistentes Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Daniella Coutinho Pinto (BA) Var Diego Pombo Lopez (BA) Onde assistir

Como chega o Coritiba

Para buscar a vaga na Sul-Americana, o Coritiba conta com os retornos do zagueiro Jacy e do volante Nicolás Fonseca, que cumpriram suspensão na última rodada.

Como chega o Flamengo

Para a partida no Couto Pereira, o técnico Leonardo Jardim, que ainda não definiu seu futuro no Flamengo, não poderá contar com Léo Pereira, Bruno Henrique e Plata, que estão no departamento médico. Rossi, por opção técnica, também não fica à disposição.

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Arrascaeta durante treino do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

✅ FICHA TÉCNICA

CORITIBA X FLAMENGO

🏆 Brasileirão - 37ª rodada

📆 Data e horário: domingo, 29 de novembro de 2026, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)

📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

🟨 Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Daniella Coutinho Pinto (BA)

📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORITIBA (Técnico: Guila Bossle)

Pedro Morisco; Tinga, Jacy, Maicon e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Gómez, Nicolás Fonseca e Josué; Breno Lopes e Pedro Rocha.

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FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)

Andrew; Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho (De la Cruz ou Saúl) e Arrascaeta (Paquetá); Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.

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