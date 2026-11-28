Coritiba x Flamengo: onde assistir, horário e escalações pelo Brasileirão
Campeão, Rubro-Negro visita o Coxa no Couto Pereira
O Flamengo, campeão brasileiro após empatar com o Palmeiras na última rodada, visita o Coritiba neste domingo (29), às 16h (de Brasília), pela 37ª rodada do Brasileirão. O confronto será disputado no Couto Pereira, em Curitiba, e terá transmissão do Premiere. ➡️ Clique para assistir no Premiere com Prime Video!
Já com a faixa de campeão, o Flamengo entra em campo para cumprir tabela e somar mais pontos na classificação. Do outro lado, o Coritiba pode garantir uma vaga na Copa Sul-Americana nesta rodada. Para isso, precisa vencer em casa e ainda contar com uma combinação de resultados.
Ficha do jogo
Como chega o Coritiba
Para buscar a vaga na Sul-Americana, o Coritiba conta com os retornos do zagueiro Jacy e do volante Nicolás Fonseca, que cumpriram suspensão na última rodada.
Como chega o Flamengo
Para a partida no Couto Pereira, o técnico Leonardo Jardim, que ainda não definiu seu futuro no Flamengo, não poderá contar com Léo Pereira, Bruno Henrique e Plata, que estão no departamento médico. Rossi, por opção técnica, também não fica à disposição.
✅ FICHA TÉCNICA
CORITIBA X FLAMENGO
🏆 Brasileirão - 37ª rodada
📆 Data e horário: domingo, 29 de novembro de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Couto Pereira, Curitiba (PR)
📺 Onde assistir: Premiere (pay-per-view)
🟨 Árbitro: Fernando Antônio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)
🚩 Assistentes: Fernanda Nandrea Gomes Antunes (MG) e Daniella Coutinho Pinto (BA)
📺 VAR: Diego Pombo Lopez (BA)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORITIBA (Técnico: Guila Bossle)
Pedro Morisco; Tinga, Jacy, Maicon e Felipe Jonatan; Thiago Santos, Gómez, Nicolás Fonseca e Josué; Breno Lopes e Pedro Rocha.
FLAMENGO (Técnico: Leonardo Jardim)
Andrew; Royal, Léo Ortiz, Vitão e Ayrton Lucas; Pulgar, Jorginho (De la Cruz ou Saúl) e Arrascaeta (Paquetá); Carrascal (Luiz Araújo), Samuel Lino e Pedro.
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