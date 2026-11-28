Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Prime Video. ➡️Clique para assistir no Prime Video!

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Com campanhas praticamente idênticas, os dois clubes chegam à reta final do Brasileirão pressionados pela possibilidade de queda. Ambos somam 41 pontos, com dez vitórias, 11 empates e 15 derrotas, e estão fora da zona de rebaixamento apenas pelos critérios de desempate.

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Ficha do jogo COR GRE 37ª Rodada Brasileirão Data e Hora Domingo, 229 de julho de 2026, às 18h30 (de Brasília) Local Neo Química Arena, em São Paulo (SP) Árbitro Davi De Oliveira Lacerda (ES) Assistentes Bruno Raphael Pires (GO) e Alex dos Santos (SC) Var Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN) Onde assistir

O principal diferencial entre as equipes está no saldo de gols. O Alvinegro possui saldo negativo de dois, enquanto os gaúchos têm sete negativos. A vantagem permite ao clube paulista ocupar a 15ª colocação, uma posição acima do adversário.

A partida ganha contornos de decisão justamente pela situação dos concorrentes diretos. O Mirassol, primeiro integrante do Z4, também soma 41 pontos, enquanto o Internacional, 18º colocado, tem 38. Uma vitória em Itaquera pode encaminhar a permanência de uma das equipes e complicar a situação da outra.

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Corinthians e Grêmio vivem momento de reação

Apesar da situação delicada na tabela, os dois clubes apresentam uma recuperação nas últimas rodadas do campeonato.

Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians está invicto há quatro partidas, com duas vitórias e dois empates. Neste período, o Timão venceu o Mirassol (2 a 0) e o Botafogo (4 a 0), além de empatar com o São Paulo (0 a 0) e o Atlético-MG (1 a 1).

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Já o Grêmio, comandado por Renato Gaúcho, não perde há três compromissos. O Tricolor empatou com Bahia (0 a 0) e Atlético-MG (1 a 1) antes de vencer o Santos por 2 a 0, no Morumbis.

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Após o confronto na Neo Química Arena, o Corinthians encerra sua participação no Brasileirão diante do já rebaixado Remo, fora de casa, enquanto o Grêmio recebe o Mirassol, em mais um confronto direto na luta contra a queda.

Neo Química Arena, casa do Corinthians, será o palco do jogo (Foto: Guilherme Lesnok/Lance!)

Confira as informações do jogo entre Corinthians x Remo

✅ FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS X GRÊMIO

SÉRIE A - 37ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 29 de julho de 2026, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Prime Video

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ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alex dos Santos (SC)

🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Breno Bidon e André Carrillo; Kaio César, Vitinho e Matheus Bidu; Memphis Depay. (Técnico: Fernando Diniz)

GRÊMIO: Weverton; João Pedro (ou Diego Caito), Wallace, Kannemann (Balbuena) e Marlon; Dodi, Villasanti e Danilo Barbosa; Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius. (Técnico: Renato Gaúcho)