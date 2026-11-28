Corinthians x Grêmio: onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão
Equipes se enfrentam pela 37ª do torneio nacional
Corinthians e Grêmio se enfrentam neste domingo (29), às 18h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo. O confronto, válido pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Prime Video. ➡️Clique para assistir no Prime Video!
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Com campanhas praticamente idênticas, os dois clubes chegam à reta final do Brasileirão pressionados pela possibilidade de queda. Ambos somam 41 pontos, com dez vitórias, 11 empates e 15 derrotas, e estão fora da zona de rebaixamento apenas pelos critérios de desempate.
Ficha do jogo
O principal diferencial entre as equipes está no saldo de gols. O Alvinegro possui saldo negativo de dois, enquanto os gaúchos têm sete negativos. A vantagem permite ao clube paulista ocupar a 15ª colocação, uma posição acima do adversário.
A partida ganha contornos de decisão justamente pela situação dos concorrentes diretos. O Mirassol, primeiro integrante do Z4, também soma 41 pontos, enquanto o Internacional, 18º colocado, tem 38. Uma vitória em Itaquera pode encaminhar a permanência de uma das equipes e complicar a situação da outra.
Corinthians e Grêmio vivem momento de reação
Apesar da situação delicada na tabela, os dois clubes apresentam uma recuperação nas últimas rodadas do campeonato.
Sob o comando de Clarence Seedorf, o Corinthians está invicto há quatro partidas, com duas vitórias e dois empates. Neste período, o Timão venceu o Mirassol (2 a 0) e o Botafogo (4 a 0), além de empatar com o São Paulo (0 a 0) e o Atlético-MG (1 a 1).
➡️ Clique aqui e baixe o app do Sofascore para ficar por dentro de estatísticas e resultados de futebol em tempo real
Já o Grêmio, comandado por Renato Gaúcho, não perde há três compromissos. O Tricolor empatou com Bahia (0 a 0) e Atlético-MG (1 a 1) antes de vencer o Santos por 2 a 0, no Morumbis.
Após o confronto na Neo Química Arena, o Corinthians encerra sua participação no Brasileirão diante do já rebaixado Remo, fora de casa, enquanto o Grêmio recebe o Mirassol, em mais um confronto direto na luta contra a queda.
Confira as informações do jogo entre Corinthians x Remo
✅ FICHA TÉCNICA
CORINTHIANS X GRÊMIO
SÉRIE A - 37ª RODADA
📆 Data e horário: domingo, 29 de julho de 2026, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Prime Video
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)
🚩 Assistentes: Bruno Raphael Pires (GO) e Alex dos Santos (SC)
🖥️ VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN)
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro Tchoca, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Breno Bidon e André Carrillo; Kaio César, Vitinho e Matheus Bidu; Memphis Depay. (Técnico: Fernando Diniz)
GRÊMIO: Weverton; João Pedro (ou Diego Caito), Wallace, Kannemann (Balbuena) e Marlon; Dodi, Villasanti e Danilo Barbosa; Pavón, Amuzu e Carlos Vinícius. (Técnico: Renato Gaúcho)
Mais LANCE!
Brasil x Japão: onde assistir ao amistoso da Seleção Feminina
Seleções se enfrentam em amistoso internacional
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (28/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Palmeiras x Estudiantes de La Plata: onde assistir, horário e escalações
Equipes se enfrentam neste sábado (28), às 17h (de Brasília), pela final da Libertadores
Botafogo x Bahia: onde assistir, horário e escalações
Duelo é decisivo tanto na luta contra o rebixamento como por vaga na Libertadores
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: onde assistir, horário e escalações
Borussia Dortmund x Bayer Leverkusen: pela 11ª rodada da Bundesliga 2026/2027.
Corinthians x Grêmio: onde assistir, horário e escalações
Corinthians x Grêmio: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Internacional x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações
Internacional x Red Bull Bragantino: pela 37ª rodada do Brasileirão
Atlético Mineiro x Vasco: onde assistir, horário e escalações
Atlético Mineiro x Vasco: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Vila Nova-GO x Atlético-GO: onde assistir, horário e escalações
Vila Nova-GO x Atlético-GO: no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga.
Argentina x Alemanha: onde assistir, horário e escalações
Seleções se enfrentam pela fase de amistosos femininos
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do Catar nesta sexta-feira (27)
Penúltima etapa da temporada acontece entre os dias 27 e 29 de novembro
Nottingham Forest x Chelsea: onde assistir, horário e escalações
Nottingham Forest x Chelsea: pela 12ª rodada da Premier League 2026/2027.
Fluminense x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e prováveis escalações
Fluminense x Cruzeiro: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A.
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (27/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
Superliga Masculina: confira a programação de transmissões da rodada
Clássico entre Cruzeiro e Minas é destaque da sexta rodada, com transmissão do sportv2
Fluminense x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalações
Fluminense x Cruzeiro: pela 37ª rodada do Brasileirão Série A.
Juventus x Omonia Nicosia: onde assistir, horário e escalações
Juventus x Omonia Nicosia: pela 5ª rodada da Liga Europa 2026/2027.
Lyon x Lillestrom: onde assistir, horário e escalações
Lyon x Lillestrom: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027.
Celta de Vigo x Bournemouth: onde assistir, horário e escalações
Celta de Vigo x Bournemouth: pela 5ª rodada da Primeira Fase da Liga Europa 2026/2027.