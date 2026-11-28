Everton e Liverpool se enfrentam neste domingo (29), às 9h (horário de Brasília), no Hill Dickinson Stadium, em Liverpool, pela 12ª rodada da Premier League 2026/2027. Em um dos clássicos mais tradicionais do futebol inglês, o "Merseyside Derby", os antigos rivais chegam separados por cinco pontos na classificação, o que traz um aspecto decisivo no duelo para a sequência do campeonato.

Os Reds defendem a quarta colocação, com 21 pontos, e buscam se aproximar do Arsenal na liderança. Em nono lugar, os Toffees possuem 16 pontos e tentam colar na zona de classificação para as competições europeias.

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No último compromisso pela Premier League, o Everton teve uma sequência de três vitórias quebrada pelo Brentford, que goleou por 4 a 0. Já o Liverpool vem de triunfos por placares elásticos: 3 a 0 sobre o Club Brugge, na Champions League, e 4 a 0 no clássico contra o Manchester United, também pela Premier League.

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Ficha do confronto

🏆 Competição: Premier League 2026/27 - 12ª rodada 📅 Data: 29 de novembro de 2026 ⏰ Horário: 9h (de Brasília) 📍 Local: Hill Dickinson Stadium - Liverpool, Inglaterra 📺 Onde assistir: ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Everton

Pickford; O'Brien, Keane, Branthwaite e Mykolenko; Garner, Armstrong, Rohl, Dewsbury-Hall e Grealish; Barry. Técnico: David Moyes.

Liverpool

Alisson; Araujo, Jacquet, van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Szoboszlai e Ngumoha; Wirtz, Barcola e Isak. Técnico: Andoni Iraola.

MacAllister em ação pelo Liverpool na Liga dos Campeões (Foto: Reprodução/Instagram)

Como chegam Everton e Liverpool para o clássico inglês?

Ainda tentando engrenar na temporada, o Everton busca a reabilitação no "Merseyside Derby". Depois de conquistar três vitórias consecutivas, uma pela Copa da Liga Inglesa e duas pela Premier League, os Toffees sofreram uma dura derrota por 4 a 0 para o Brentford, fora de casa, na rodada passada. Na nona colocação, o lado azul do clássico tem a oportunidade de se recuperar diante do maior rival.

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Em grande fase, o Liverpool leva uma sequência de três vitórias para o confronto fora de casa. Durante o período, os comandados de Andoni Iraola aplicaram uma goleada de 4 a 0 sobre o Manchester United, além de um 3 a 0 sobre o Club Brugge pela fase de liga da Champions League. Os resultados confirmam o bom momento dos Reds, que abrem o G-4 da Premier League neste momento, mas querem alçar voos ainda maiores no campeonato.