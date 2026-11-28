Arsenal x Manchester City: onde assistir, horário e escalações
Arsenal x Manchester City: pela 12ª rodada da Premier League 2026/2027.
Arsenal e Manchester City se enfrentam neste domingo (29), às 13h30 (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres, pela 12ª rodada da Premier League 2026/2027. Em confronto direto na parte de cima da tabela, os Gunners têm a liderança isolada desafiada pelos Citizens, que figuram na terceira colocação.
Ambos chegam de empates em seus últimos compromissos pela Champions League. O clube londrino ficou no 1 a 1 com o Borussia Dortmund, enquanto os Blues de Manchester buscaram um ponto precioso nos últimos minutos da partida contra o Napoli.
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Ficha do confronto
- 🏆 Competição: Premier League 2026/27 - 12ª rodada
- 📅 Data: 29 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Emirates Stadium - Londres, Inglaterra
- 📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
Prováveis escalações
Arsenal
David Raya; Timber, Gabriel Magalhães, Konsa e Calafiori; Rice, Bruno Guimarães, Madueke e Odegaard; Eze e Havertz. Técnico: Mikel Arteta.
Manchester City
Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Bouaddi, Elliot Anderson, Ndiaye e Enzo Fernández; Doku e Haaland. Técnico: Enzo Maresca.
Como chegam Arsenal e City para o confronto?
Atual campeão inglês e líder isolado da Premier League, o Arsenal carrega o status de grande favorito para este confronto. Os comandados de Mikel Arteta fazem um ótimo início de temporada, com sete vitórias nos últimos 11 jogos, e contam ainda com o fator casa a seu favor. Ao entrarem em campo, os Gunners irão em busca de ampliar a distância já confortável na briga pelo título. Um triunfo pode deixar a equipe londrina nove pontos à frente do rival.
O City, por sua vez, quer voltar a trilhar o caminho da vitória depois de quatro rodadas sem vencer, sendo três derrotas seguidas para Aston Villa, Brighton e Nottingham Forest. Com os tropeços, a equipe de Enzo Maresca, que antes brigava ponto a ponto pelo topo, caiu para a terceira posição e está empatada com o vice-líder Brighton. Apesar de ter visto o Arsenal abrir margem considerável durante o período, os Blues adotam cautela e não pretendem encarar o duelo como uma final antecipada.
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