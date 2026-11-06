Pergolettese x Renate: onde assistir, horário e escalações
Pergolettese x Renate: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Pergolettese e Renate se enfrentam neste sábado (7), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Giuseppe Voltini, em Crema, pela 13ª rodada do Girone A da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Pergolettese foi derrotado pelo Albinoleffe por 3 a 2, pela Serie C1, em 30 de outubro. Já o Renate vem de vitória contra o AC Carpi por 5 a 0, também pela Serie C1, em 1º de novembro.
Na tabela de classificação, o Pergolettese ocupa a 11ª colocação, enquanto o Renate está em 4º lugar no Girone A da Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 7 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Giuseppe Voltini, Crema
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Comunale Giuseppe Voltini, Crema
Rodada: 13
Fase: Girone A
Escalações prováveis
Pergolettese
Técnico: A. Giosa
F. Doldi; E. Zaia, T. Silvestri, E. Bassi e J. Antolini; M. Arini, P. Avena e C. Evangelista; D. Ferrandino, A. Pala e N. Corti.
Renate
Técnico: S. Banchieri
M. Avella; C. Riviera, A. Motoc, F. Viganò e L. Kerrigan; A. Delcarro, M. Suárez e S. Careccia; S. Dore, N. Anelli e J. Italeng.
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