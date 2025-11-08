menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Paysandu x Coritiba: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B

Papão e Coxa estão separados por 34 pontos Série B

Avatar
Lance!
Belém (PA)
Dia 08/11/2025
17:00
Ficha técnica: Paysandu x Coritiba
imagem cameraPaysandu e Coritiba jogam pela Série B. Foto: Arte/Lance!
Com objetivos distintos, Paysandu e Coritiba se enfrentam neste domingo (9), às 20h30 (de Brasília), na Curuzu, pela 36ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela RedeTV! (tv aberta), Espn (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).

O Papão já foi rebaixado no último jogo e é o lanterna, com 27 pontos. Já o Coxa é o líder, com 61 pontos, cinco pontos acima do Novorizontino, quinto colocado, e pode garantir o acesso antecipado.

Paysandu x Coritiba

Paysandu-escudo-onde-assistir
PAY
Coritiba-escudo-onde-assistir
CFC
36ª rodada
Série B do Brasileiro
Data e Hora
Domingo, 9 de novembro de 2025, às 20h30 (de Brasília)
Local
Curuzu, em Belém (PA)
Árbitro
Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
Assistentes
Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
Var
Thiago Duarte Peixoto (SP)
Onde assistir
Disney+

Como chegam os dois times?

O Paysandu perdeu do Atlético-GO por 2 a 1, de virada, no Antônio Accioly, e caiu para a Série C. Há seis jogos sem vencer, o Papão iniciou uma reformulação na comissão técnica, elenco e departamento de futebol.

Com a demissão do técnico Márcio Fernandes, o auxiliar Ignácio Neto assume interinamente e não conta com o lateral-direito Edilson, suspenso, e o zagueiro Thalisson Gabriel, emprestado pelo Coxa e impedido de atuar por cláusula contratual. A tendência é de que atletas do sub-20 passam a ter espaço na reta final.

O Coritiba vem de empate em 0 a 0 com o CRB, no Couto Pereira, e não perde há três jogos, com uma vitória e duas igualdades. Para subir com antecedência, o Coxa precisa vencer e torcer para Athletico ou Criciúma não vencer Volta Redonda e Atlético-GO, respectivamente, em casa.

O treinador Mozart tem os retornos do zagueiro Maicon, do volante Sebastián Gómez e do centroavante Dellatorre, que cumpriram suspensão e devem ser titulares. O atacante Lucas Ronier, suspenso, fica de fora - Clayson e Vini Paulista disputam a vaga.

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Confira as informações do jogo entre Paysandu e Coritiba pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA
PAYSANDU X CORITIBA
36ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo (9), às 20h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Curuzu, em Belém (PA)
📺 Onde assistir: RedeTV! (tv aberta), ESPN (tv fechada), SportyNet (tv Fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)
🚩 Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (RS)
🖥️ VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PAYSANDU (Técnico: Ignácio Neto, interino)
Matheus Nogueira; Ramon Vinícius, Lucca Carvalho, Maurício Antônio e Reverson; Pedro Henrique, Anderson Leite e Kauã Hinkel; Wendel Júnior, Garcez e Marlon Douglas.

CORITIBA (Técnico: Mozart)
Pedro Morisco; Alex Silva, Maicon, Jacy e Bruno Melo; Wallisson, Sebastián Gómez e Josué; Clayson (Vini Paulista), Iury Castilho e Dellatorre (Gustavo Coutinho).

