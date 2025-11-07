Coritiba lança camisa da Consciência Negra; veja fotos

O Coritiba lançou nesta sexta-feira (7) uma camisa especial da Consciência Negra, em manifesto contra o racismo. De acordo com o clube, 'a peça veste a causa da inclusão, do respeito e da igualdade, celebrando a cultura e a resiliência do povo negro'.

Predominantemente preta e com detalhes em verde, o fardamento homenageia trajetórias, lutas e símbolos de resistência. O escudo all black e a textura estilizada tiveram inspiração na técnica ancestral do bogolan ou bògòlanfini, que significa "pano de lama" em bambara, originária do Mali.

Já a tipografia é inspirada no movimento dos lixeiros de Memphis, em 1968. Os cartazes com a frase 'I AM A MAN' tornaram-se um marco do design ativista, ao utilizar letras simples e diretas para expressar dignidade e resistência.

A camisa, que não foi feita pela fornecedora Diadora, também carrega um símbolo impactante: o punho cerrado, que ganhou notoriedade em movimentos sociais como o Movimento Negro Unificado (MNU) e é um ícone nas celebrações do Dia da Consciência Negra, em honra a Zumbi dos Palmares. Este gesto histórico é a mais poderosa representação de resistência, particularmente para a população negra.

- A proposta foi fazer uma camisa que enaltecesse essa causa, trazendo a questão da inclusão, do respeito e da igualdade. Também é importante lembrar que, além de promover a inclusão, o respeito e a igualdade, é importante ser antirracista. Resgatamos tudo isso e materializamos em uma camisa, que ficou muito bonita e que tem um papel social muito importante - destaca o gerente de marketing do Coritiba, Beto Matta.

A coleção especia traz o selo 'Inclusão, Respeito e Igualdade'. Além disso, a camisa incorpora o selo 'Racistas Não São Bem-Vindos no Couto', um compromisso público e intransigente iniciado pelo clube no começo de 2025 após o caso de racismo contra o zagueiro Léo Pelé, do Athletico, no Atletiba do Paranaense.

O preço da camisa 'Consciência Negra' do Coritiba

A camisa já está à disposição do torcedor nas lojas físicas da Coxa Store: Couto Pereira, Jockey Plaza Shopping e Shopping Palladim. A loja online também vende o uniforme.

Os preços são R$ 224,99 para as camisas feminina e masculina e R$ 219,99 para a versão infantil.

Camisa Consciência Negra do Coritiba 2025. Foto: Divulgação/Coritiba

Coritiba na Série B

O Coritiba é o líder da Série B, com 61 pontos, cinco pontos a mais que o Novorizontino, quinto colocado. O time alviverde pode garantir o acesso com uma vitória em Belém e se Athletico ou Criciúma não vencer Volta Redonda e Atlético-GO, respectivamente, em casa.

De acordo com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Coxa tem 99,27% de chance de acesso e 70,2% de ser campeão.

Paysandu x Coritiba: domingo (9), às 20h30, Curuzu

Coritiba x Athletic-MG: sábado (15), às 16h30, Couto Pereira

Amazonas x Coritiba: domingo (23), às 16h30, Carlos Zamith