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Avaí x Botafogo-SP: onde assistir, horário e escalações

Avaí x Botafogo-SP: pela 35ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
23/10/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Avaí x Botafogo-SP
Onde assistir ao vivo a partida entre Avaí e Botafogo-SP pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Avaí e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado (24), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, em Florianópolis, pela 35ª rodada do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Avaí empatou com o Athletic Club MG por 0 a 0, pela Série B, em casa. Já o Botafogo-SP venceu o CRB-AL por 1 a 0, fora de casa, também pela Série B. Pelo Brasileirão Série B 2026, ambas as equipes buscam manter a boa fase para avançar na tabela.

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Na tabela de classificação, o Avaí ocupa a 12ª colocação, com 42 pontos. O Botafogo-SP, por sua vez, está em 7º lugar, com 48 pontos.

Onde assistir

  1. Competição: Série B (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 24 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, Florianópolis, Santa Catarina
  5. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 24 de Outubro de 2026, às 16h
Local: Estádio Dr. Aderbal Ramos da Silva, Florianópolis, Santa Catarina
Rodada: 35
Fase: Temporada regular

Escalações prováveis

Avaí
Técnico: Marquinhos Santos
Bruno Ferreira; Douglas Teixeira, Jefferson, Allyson e João Vitor; Luiz Henrique, Zé Ricardo e Jean Lucas; Wenderson, Daniel Penha e Caio Suassuna.

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Botafogo-SP
Técnico: Cláudio Tencati
Jordan; Patrick Brey, Badaró, Darlan e Gabriel Inocêncio; Jonathan, L. Maciel e Rafael Gava; Marco Antônio, Zé Hugo e Hygor.

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