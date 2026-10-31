Livorno x Ostiamare: onde assistir, horário e escalações

Livorno e Ostiamare se enfrentam neste domingo (1º), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Armando Picchi, em Livorno, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Livorno foi derrotado pelo Sambenedettese por 2 a 1, pela Serie C1, em jogo fora de casa. Já o Ostiamare vem de derrota em casa para o Vado por 2 a 1, também pela Serie C1. Pelo torneio principal, ambas as equipes buscam recuperação na competição.

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Na tabela de classificação, o Livorno ocupa a 12ª colocação, enquanto o Ostiamare está em posição inferior, buscando melhorar seu desempenho na Serie C1 2026/2027.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B)

📅 Data: 1 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)

📍 Local: Stadio Armando Picchi, Livorno

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 1 de Novembro de 2026, às 13h30

Local: Stadio Armando Picchi, Livorno

Rodada: 12

Fase: Girone B

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Escalações prováveis

Livorno

Técnico: C. Lucarelli

Miguel Ángel Martínez; A. Rizza, F. Veseli, M. Bachini e T. Pittino; N. Haas, A. Bacciardi e L. Malagrida; J. Mawete, M. Malotti e G. Gabbiani.

Ostiamare

Técnico: D. D'Antoni

F. Vertua; M. Cotali, R. Brosco, P. Giordani e D. Piroli; M. Spinosa, F. Casolari e V. Parigini; N. Felici, F. Carbone e I. Badje.