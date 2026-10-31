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Udinese x Roma: onde assistir, horário e escalações

Udinese x Roma: pela 10ª rodada da Serie A TIM 2026/2027.

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
31/10/2026 06:00
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Serie A TIM 2026/2027 - Udinese x Roma
Onde assistir ao vivo a partida entre Udinese e Roma pelo Serie A TIM 2026/2027 (Arte / Lance!)

A Udinese recebe a Roma neste sábado (31), às 14h (de Brasília), no Bluenergy Stadium (Stadio Friuli), em confronto válido pelo Campeonato Italiano. As duas equipes chegam para o duelo após resultados distintos na rodada anterior: o time da casa ficou no empate em 0 a 0 contra o Parma fora de casa, enquanto os visitantes vêm embalados por uma vitória convincente por 4 a 2 sobre o Cagliari.

O jogo coloca frente a frente equipes em situações opostas na tabela da Serie A TIM. A Udinese ocupa a 17ª colocação com apenas cinco pontos conquistados, lutando ponto a ponto para se afastar da zona de rebaixamento. Do outro lado, a Roma faz excelente campanha na competição e ocupa a terceira posição com 21 pontos, buscando o triunfo para se manter firme na caça aos primeiros colocados.

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Como chegam as equipes

As duas equipes voltam a se enfrentar após a vitória da Udinese por 1 a 0 no último encontro. No histórico geral da rivalidade, a Roma ostenta ampla superioridade: são 59 vitórias contra 25 da Udinese em 110 partidas — um domínio que se repete no retrospecto da Liga Italiana (56 triunfos romanos, 24 empates e 24 vitórias alvinegras em 104 jogos). Atuando no Stadio Friuli, a vantagem também é dos visitantes, com 24 vitórias em 55 duelos contra 18 dos mandantes.

A Udinese tenta usar a partida para dar fim a uma fase bastante delicada na temporada, acumulando sete jogos seguidos sem vencer e apenas uma vitória nos últimos oito compromissos. O desempenho em seus domínios é um grande ponto de atenção: a equipe vem de quatro derrotas consecutivas em casa e sofreu gols nas últimas seis partidas no Bluenergy Stadium. Para o duelo, o técnico Kosta Runjaić lida com quatro desfalques por lesão: Alessandro Zanoli, Vakoun Bayo (isquiotibiais), Oumar Solet (muscular) e David Alaba (panturrilha).

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A Roma atravessa momento muito sólido no campeonato, somando apenas uma derrota nas últimas 12 partidas e vindo de uma sequência de quatro jogos de invencibilidade e cinco partidas seguidas balançando as redes. Como visitante, o time do técnico Gian Piero Gasperini — que tem ótimo retrospecto pessoal contra a Udinese, com 16 vitórias em 32 jogos — não perde há cinco compromissos longe de Roma, apesar de vir de dois empates seguidos nessa condição. O comandante não poderá contar com Mile Svilar (dedo quebrado), Manu Koné (isquiotibiais) e Paulo Dybala (panturrilha).

Onde assistir a Udinese x Roma

  1. Competição: Serie A TIM (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 31 de Outubro de 2026
  3. ⏰ Horário: 14h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Bluenergy Stadium, Udine
  5. Onde assistir: Disney + e ESPN
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo

Escudo Udinese
UDI
Escudo da Roma no centenário (Foto: Divulgação/Roma)
ROM
10ª rodada
Campeonato Italiano
Data e Hora
31/10/2026, 14:00
Local
Bluenergy Stadium, Udine
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Escalações prováveis

Udinese
Técnico: K. Runjaić
M. Okoye; N. Bertola, C. Kabasele, J. Abankwah e H. Kamara; M. Palma, G. Chakvetadze e J. Karlström; J. Ekkelenkamp, N. Zaniolo e K. Davis.

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Roma
Técnico: G. Gasperini
P. Gollini; K. Koulierakis, E. Ndicka, G. Mancini e N. Molina; E. Lulli, N. Pisilli e M. de Roon; B. Cristante, S. Castro e M. Soulé.

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