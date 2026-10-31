Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (31/10/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O sábado (31) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas importantes pelas principais ligas europeias e competições nacionais. Os destaques ficam para Chelsea x Manchester United, Levante x Atlético de Madrid, Al Taawoun x Al Ittifaq e Sorrento x Altamura.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 31 de outubro de 2026):
Premier League
9h30 – Chelsea x Manchester United – Disney +
12h – Coventry City x Sunderland – Disney +
12h – Bournemouth x Leeds United – Disney +
12h – Manchester City x Brighton & Hove Albion – Disney +
12h – Hull City x Ipswich Town – Disney +
12h – Brentford x Nottingham Forest – Disney +
14h30 – Tottenham x Crystal Palace – Disney +
17h – Aston Villa x Fulham – Disney +
La Liga
10h – Levante x Atlético de Madrid – Disney + e Prime Video
12h15 – Rayo Vallecano x Celta de Vigo – Disney + e Prime Video
14h30 – Betis x Málaga – Disney + e Prime Video
17h – Barcelona x Alavés – Disney + e Prime Video
Liga Saudita
10h30 – Al Taawoun x Al Ittifaq
11h55 – Al Fayha x Al Faysaly Al Majmaah
15h – Al Hilal x Al Fateh
Serie C1
10h30 – Sorrento x Altamura
10h30 – Giugliano x Casertana
10h30 – Bari x Scafatese
10h30 – Audace Cerignola x Catania
10h30 – Ospitaletto x Trento
10h30 – Pescara x Torres
13h30 – Giana Erminio x Alcione Milano
13h30 – Guidonia Montecelio 1937 x Perugia
13h30 – Vado x Grosseto
13h30 – Barletta x Monopoli
13h30 – Cavese 1919 x Picerno
Serie A TIM
11h – Bologna x Monza Brianza
14h – Udinese x Roma
16h45 – Milan x Internazionale
Bundesliga
11h30 – Schalke 04 x RB Leipzig
11h30 – Werder Bremen x Hoffenheim
11h30 – Borussia Mönchengladbach x Paderborn
11h30 – Augsburg x Freiburg
11h30 – Bayer Leverkusen x Stuttgart
14h30 – Bayern de Munique x Borussia Dortmund
Série B
16h – Botafogo-SP x Sport
17h30 – Vila Nova-GO x Juventude
19h30 – Náutico x Avaí
Brasileirão Série A
16h – Coritiba x Vitória
Ligue 1
16h45 – Troyes x Le Mans
Copa Libertadores feminina
17h – Olimpia x Independiente Santa Fe
21h – Cruzeiro x Corinthians
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