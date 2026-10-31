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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (31/10/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
31/10/2026 07:30
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Corinthians está classificado para a final da Libertadores feminina
Corinthians está classificado para a final da Libertadores feminina (Foto: Rodrigo BUENDIA/AFP)

O sábado (31) terá uma programação movimentada para os fãs de futebol, com partidas importantes pelas principais ligas europeias e competições nacionais. Os destaques ficam para Chelsea x Manchester United, Levante x Atlético de Madrid, Al Taawoun x Al Ittifaq e Sorrento x Altamura.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 31 de outubro de 2026):

Premier League

9h30 – Chelsea x Manchester United – Disney +

12h – Coventry City x Sunderland – Disney +

12h – Bournemouth x Leeds United – Disney +

12h – Manchester City x Brighton & Hove Albion – Disney +

12h – Hull City x Ipswich Town – Disney +

12h – Brentford x Nottingham Forest – Disney +

14h30 – Tottenham x Crystal Palace – Disney +

17h – Aston Villa x Fulham – Disney +

La Liga

10h – Levante x Atlético de Madrid – Disney + e Prime Video

12h15 – Rayo Vallecano x Celta de Vigo – Disney + e Prime Video

14h30 – Betis x Málaga – Disney + e Prime Video

17h – Barcelona x Alavés – Disney + e Prime Video

Liga Saudita

10h30 – Al Taawoun x Al Ittifaq

11h55 – Al Fayha x Al Faysaly Al Majmaah

15h – Al Hilal x Al Fateh

Serie C1

10h30 – Sorrento x Altamura

10h30 – Giugliano x Casertana

10h30 – Bari x Scafatese

10h30 – Audace Cerignola x Catania

10h30 – Ospitaletto x Trento

10h30 – Pescara x Torres

13h30 – Giana Erminio x Alcione Milano

13h30 – Guidonia Montecelio 1937 x Perugia

13h30 – Vado x Grosseto

13h30 – Barletta x Monopoli

13h30 – Cavese 1919 x Picerno

Serie A TIM

11h – Bologna x Monza Brianza

14h – Udinese x Roma

16h45 – Milan x Internazionale

Bundesliga

11h30 – Schalke 04 x RB Leipzig

11h30 – Werder Bremen x Hoffenheim

11h30 – Borussia Mönchengladbach x Paderborn

11h30 – Augsburg x Freiburg

11h30 – Bayer Leverkusen x Stuttgart

14h30 – Bayern de Munique x Borussia Dortmund

Homem de terno preto no palco segurando o troféu Ballon d'Or na cerimônia.
Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, reage após receber o prêmio Bola de Ouro de 2026, durante cerimônia realizada no Palladium Theatre, em Londres, em 26 de outubro de 2026. (Foto: Franck Fife/AFP)

Série B

16h – Botafogo-SP x Sport

17h30 – Vila Nova-GO x Juventude

19h30 – Náutico x Avaí

Brasileirão Série A

16h – Coritiba x Vitória

Ligue 1

16h45 – Troyes x Le Mans

Copa Libertadores feminina

17h – Olimpia x Independiente Santa Fe

21h – Cruzeiro x Corinthians

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