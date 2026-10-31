Milan x Internazionale: onde assistir, horário e escalações

O Milan recebe a Internazionale neste sábado (31), às 16h45 (de Brasília), em San Siro, no emblemático Derby della Madonnina, válido pelo Campeonato Italiano. As duas equipes chegam para o clássico em momentos opostos na competição: os rossoneri tentam juntar os cacos após a dura derrota em casa por 4 a 2 diante do Bologna na última rodada, enquanto o time nerazzurro vem embalado pela vitória por 2 a 0 sobre o Venezia fora de casa. A partida terá transmissão ao vivo no Disney + e ESPN.

O derby coloca frente a frente o líder isolado contra um integrante do bloco de cima que busca recuperação na Serie A TIM. O AC Milan figura na quinta colocação com 18 pontos e precisa do triunfo para não se distanciar do G-4 e voltar à briga pelas primeiras posições. Já a Internazionale lidera o campeonato de forma absoluta com 25 pontos conquistados e tenta emplacar mais uma vitória no clássico para se consolidar no topo da tabela.

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Thuram comemora gol da Inter de Milão sobre o Parma, pelo Campeonato Italiano (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Como chegam as equipes

As duas equipes voltam a se cruzar após a vitória do AC Milan por 1 a 0 no último encontro. No histórico geral do Derby della Madonnina, a Internazionale ostenta a vantagem: são 85 vitórias contra 76 do Milan em 230 partidas — hegemonia que se repete no retrospecto da Liga Italiana (73 triunfos nerazzurri, 58 empates e 61 vitórias rossoneras em 192 jogos). Mandante no papel para este duelo no San Siro, o Milan soma 39 vitórias em 115 partidas contra 42 da Inter sob essa condição.

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O AC Milan aposta na força ofensiva de jogar em seus domínios, onde balançou as redes em todas as últimas três partidas. O técnico Ruben Amorim busca reabilitar a equipe no campeonato após o tropeço na rodada anterior e chega para o grande clássico com cenário favorável no departamento médico, sem nenhum desfalque confirmado por lesão.

A Internazionale chega para o clássico atravessando uma fase espetacular na temporada, acumulando quatro vitórias consecutivas, apenas uma derrota nos últimos oito jogos e uma impressionante marca de 12 partidas seguidas marcando gols. Fora de casa, a equipe do técnico Cristian Chivu — que busca seus primeiros pontos no Derby após duas derrotas no comando nerazzurro — mantém grande regularidade com duas vitórias seguidas e três jogos de invencibilidade como visitante. Para o duelo, a Inter não poderá contar com Lautaro Martínez (isquiotibiais), Benjamin Pavard e Luis Henrique (ambos com dores no adutor).

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Onde assistir a Milan x Internazionale

Competição: Serie A TIM (Temporada regular) 📅 Data: 31 de Outubro de 2026 ⏰ Horário: 16h45 (de Brasília) 📍 Local: Stadio Giuseppe Meazza, Milano Onde assistir: Disney + e ESPN Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Ficha do jogo MIL INT 10ª rodada Campeonato Italiano Data e Hora 31/10/2026, 16:45 Local Stadio Giuseppe Meazza, Milano Árbitro Onde assistir Não definido

Escalações prováveis

Milan

Técnico: Ruben Amorim

M. Maignan; P. Estupiñán, S. Pavlović, K. De Winter e F. Tomori; D. Bartesaghi, A. Jashari e Y. Musah; A. Cisse, O. Hutchinson e Gonçalo Ramos.

Internazionale

Técnico: C. Chivu

I. Provedel; Carlos Augusto, A. Bastoni, Y. Bisseck e F. Dimarco; P. Zieliński, A. Stanković e P. Sučić; A. Diouf, A. Bonny e M. Thuram.