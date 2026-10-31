Lumezzane x Arzignano Valchiampo: onde assistir, horário e escalações
Lumezzane x Arzignano Valchiampo: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Lumezzane e Arzignano Valchiampo se enfrentam neste domingo (1º), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Tullio Saleri, em Lumezzane, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Lumezzane foi derrotado pelo Pergolettese por 2 a 1, pela Serie C1, em 25 de outubro. Já o Arzignano Valchiampo venceu o Novara por 2 a 0, pela Serie C1, em 25 de outubro.
Na tabela de classificação, o Lumezzane ocupa a 14ª colocação, com 10 pontos. O Arzignano Valchiampo, por sua vez, está em 8º lugar, com 15 pontos.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 1 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Tullio Saleri, Lumezzane
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 1 de novembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Tullio Saleri, Lumezzane
Rodada: 12
Fase: Girone A
Escalações prováveis
Lumezzane
Técnico: P. Sammarco
L. Andrenacci; N. Gauli, J. Deratti, M. Ndiaye e S. Mancini; S. Diodato, F. Paghera e M. Rolando; M. Rocca, G. Monachello e T. Ebone.
Arzignano Valchiampo
Técnico: D. Di Donato
T. Vannucchi; E. Bernardi, A. Milillo, E. De Santis e F. Cariolato; M. Moretti, C. Gatti e E. Lakti; M. Fosu, A. Mattioli e N. Nanni.
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