Cuiabá-MT x São Bernardo: onde assistir, horário e escalações

Cuiabá-MT e São Bernardo se enfrentam neste domingo (1º), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Cuiabá-MT foi derrotado pelo América-MG por 1 a 0, pela Série B, em 26 de outubro. Já o São Bernardo venceu o Vila Nova-GO por 3 a 2, pela Série B, em 24 de outubro. Pelo Brasileirão Série B, a equipe do Cuiabá-MT busca recuperação após sequência de derrotas, enquanto o São Bernardo vem embalado por vitória recente.

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Na tabela de classificação, o Cuiabá-MT ocupa a 15ª colocação, com 38 pontos. O São Bernardo, por sua vez, está em 11º lugar, com 43 pontos.

Onde assistir

Competição: Série B (temporada regular)

📅 Data: 1 de novembro de 2026

⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Arena Pantanal, Cuiabá, Mato Grosso

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Série B 2026

Data e horário: 1 de novembro de 2026, às 18h30

Local: Arena Pantanal, Cuiabá, Mato Grosso

Rodada: 36

Fase: temporada regular

Escalações prováveis

Cuiabá-MT

Técnico: Eduardo Barros

João Carlos; Eric Melo, Luís Soares, João Basso e Igor Inocêncio; David Miguel, Luiz Otávio e Raul; Eliel, Kauan Cristtyan e Vinicius Peixoto.

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São Bernardo

Técnico: Vinícius Bergantin

Alex Alves; Luizão, Jemerson, Pará e Rodrigo Ferreira; Marcão, Dudu Miraíma e Hyoran; Lucas Fernandes, Pedrinho e Fabrício Daniel.