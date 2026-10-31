Cuiabá-MT x São Bernardo: onde assistir, horário e escalações
Cuiabá-MT x São Bernardo: pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Cuiabá-MT e São Bernardo se enfrentam neste domingo (1º), às 18h30 (horário de Brasília), na Arena Pantanal, em Cuiabá, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Cuiabá-MT foi derrotado pelo América-MG por 1 a 0, pela Série B, em 26 de outubro. Já o São Bernardo venceu o Vila Nova-GO por 3 a 2, pela Série B, em 24 de outubro. Pelo Brasileirão Série B, a equipe do Cuiabá-MT busca recuperação após sequência de derrotas, enquanto o São Bernardo vem embalado por vitória recente.
Na tabela de classificação, o Cuiabá-MT ocupa a 15ª colocação, com 38 pontos. O São Bernardo, por sua vez, está em 11º lugar, com 43 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 1 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 18h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Arena Pantanal, Cuiabá, Mato Grosso
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 1 de novembro de 2026, às 18h30
Local: Arena Pantanal, Cuiabá, Mato Grosso
Rodada: 36
Fase: temporada regular
Escalações prováveis
Cuiabá-MT
Técnico: Eduardo Barros
João Carlos; Eric Melo, Luís Soares, João Basso e Igor Inocêncio; David Miguel, Luiz Otávio e Raul; Eliel, Kauan Cristtyan e Vinicius Peixoto.
São Bernardo
Técnico: Vinícius Bergantin
Alex Alves; Luizão, Jemerson, Pará e Rodrigo Ferreira; Marcão, Dudu Miraíma e Hyoran; Lucas Fernandes, Pedrinho e Fabrício Daniel.
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