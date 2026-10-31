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Latina x Pianese: onde assistir, horário e escalações

Latina x Pianese: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 04:04
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Serie C1 2026/2027 - Latina x Pianese
Onde assistir ao vivo a partida entre Latina e Pianese pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Latina e Pianese se enfrentam neste domingo (1º), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Domenico Francioni, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Latina empatou com o Spezia por 1 a 1, pela Serie C1 2026/2027. Já o Pianese empatou com o Forlì por 0 a 0, também pela Serie C1 2026/2027.

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Na tabela de classificação, o Latina ocupa a 7ª colocação, com 17 pontos. O Pianese, por sua vez, está em 14º lugar, com 10 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone B)
  • 📅 Data: 1 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Comunale Domenico Francioni, Latina
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 1 de novembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Comunale Domenico Francioni, Latina
Rodada: 12
Fase: Girone B

Escalações prováveis

Latina
Técnico: G. Volpe
D. Mastrantonio; M. Bruscagin, B. Calabrese, G. Parodi e E. Ercolano; R. De Ciancio, G. Castorri e A. De Cristofaro; G. Tomaselli, V. Plescia e J. Báez.

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Pianese
Técnico: A. Zanchetta
G. Astaldi; N. Pintus, M. Gorelli, L. Ercolani e G. Morelli; L. Di Cosmo, F. Proietto e M. Tirelli; M. Bertini, S. Ianesi e L. Bellini.

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