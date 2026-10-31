Campobasso x Forlì: onde assistir, horário e escalações

Campobasso e Forlì se enfrentam neste domingo (1º), às 13h30 (horário de Brasília), no Axum Molinari Stadium, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Campobasso venceu o Atalanta II por 2 a 1, fora de casa, pela Serie C1. Já o Forlì empatou com o Pianese por 0 a 0, em casa, também pela Serie C1.

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Na tabela de classificação, o Campobasso ocupa a 12ª colocação, enquanto o Forlì está em 15º lugar, ambos na Serie C1 2026/2027.

Onde assistir

Competição: Serie C1 (Girone B) 📅 Data: 1 de novembro de 2026 ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília) 📍 Local: Axum Molinari Stadium, Campobasso Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: Serie C1 2026/2027

Data e horário: 1 de novembro de 2026, às 13h30

Local: Axum Molinari Stadium, Campobasso

Rodada: 12

Fase: Girone B

Escalações prováveis

Campobasso

Técnico: D. Mangia

A. Spurio; L. Coccia, C. Celesia, G. Corbo e R. Pierno; R. Di Vico, D. Agazzi e L. Carfora; M. Stoppa, A. Bifulco e A. Galeandro.

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Forlì

Técnico: N. Campedelli

L. Martelli; M. Onofri, L. Palomba, G. Mattioli e G. Perretta; J. Scaccabarozzi, C. De Risio e N. Farinelli; D. Macrì, V. Coveri e T. Gabellini.