Londrina-PR x América-MG: onde assistir, horário e escalações
Londrina-PR x América-MG: pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
Londrina-PR e América-MG se enfrentam neste domingo (1º), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Londrina-PR foi derrotado pelo CRB-AL por 2 a 1, pela Série B, em 24 de outubro. Já o América-MG venceu o Cuiabá-MT por 1 a 0, pela Série B, em 26 de outubro.
Na tabela de classificação, o Londrina-PR ocupa a 16ª colocação, com 38 pontos. O América-MG, por sua vez, está em 7º lugar, com 50 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 1 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina, Paraná
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 1 de novembro de 2026, às 16h
Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina, Paraná
Rodada: 36
Fase: temporada regular
Escalações prováveis
Londrina-PR
Técnico: Hugo Chacon
Luan Ribeiro; Heron, Wallace, Caio e Kauê Leonardo; Tárik, Guilherme Portuga e Geovane Meurer; Herbert, Vitinho e Guilherme Cachoeira.
América-MG
Técnico: Moacir Júnior
Bruno Brígido; T. Ostchega, L. Sosa, Ricardo Silva e Luidy; Felipe Amaral, Barreto e Guilherme Parede; M. Segovia, Paulo Victor e Willian Dubgod.
Tudo sobre
Onde Assistir
Schalke 04 x RB Leipzig: onde assistir, horário e escalaçõesHá 6 horas
Onde Assistir
Al-Hilal x Al-Fateh: onde assistir, horário e escalaçõesHá 9 horas
Onde Assistir
Tottenham x Crystal Palace: onde assistir, horário e escalaçõesHá 10 horas
Onde Assistir
Bournemouth x Leeds: onde assistir, horário e escalaçõesHá 10 horas
Onde Assistir
Le Havre x PSG: onde assistir, horário e escalaçõesHá 15 horas
Fórmula 1
Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP do México nesta sexta-feira (30)Há 17 horas
Mais LANCE!