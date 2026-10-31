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Londrina-PR x América-MG: onde assistir, horário e escalações

Londrina-PR x América-MG: pela 36ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
31/10/2026 04:31
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Brasileirão Série B 2026 - Londrina-PR x América-MG
Onde assistir ao vivo a partida entre Londrina-PR e América-MG pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Londrina-PR e América-MG se enfrentam neste domingo (1º), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Vitorino Gonçalves Dias, em Londrina, pela 36ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Londrina-PR foi derrotado pelo CRB-AL por 2 a 1, pela Série B, em 24 de outubro. Já o América-MG venceu o Cuiabá-MT por 1 a 0, pela Série B, em 26 de outubro.

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Na tabela de classificação, o Londrina-PR ocupa a 16ª colocação, com 38 pontos. O América-MG, por sua vez, está em 7º lugar, com 50 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 1 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina, Paraná
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 1 de novembro de 2026, às 16h
Local: Estádio Vitorino Gonçalves Dias, Londrina, Paraná
Rodada: 36
Fase: temporada regular

Escalações prováveis

Londrina-PR
Técnico: Hugo Chacon
Luan Ribeiro; Heron, Wallace, Caio e Kauê Leonardo; Tárik, Guilherme Portuga e Geovane Meurer; Herbert, Vitinho e Guilherme Cachoeira.

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América-MG
Técnico: Moacir Júnior
Bruno Brígido; T. Ostchega, L. Sosa, Ricardo Silva e Luidy; Felipe Amaral, Barreto e Guilherme Parede; M. Segovia, Paulo Victor e Willian Dubgod.

estádio Vitorino Gonçalves Dias VGD Londrina
Foto: Rafael Martins/ Londrina EC
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