AC Carpi x Renate: onde assistir, horário e escalações
AC Carpi x Renate: pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027.
AC Carpi e Renate se enfrentam neste domingo (1º), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Sandro Cabassi, em Carpi, pela 12ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o AC Carpi venceu o Alcione Milano por 2 a 1, pela Serie C1 2026/2027. Já o Renate empatou com o Albinoleffe por 0 a 0, também pela Serie C1 2026/2027.
Na tabela de classificação, o AC Carpi ocupa a 5ª colocação, enquanto o Renate está em 10º lugar na Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 1 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Sandro Cabassi, Carpi
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 1 de novembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Sandro Cabassi, Carpi
Rodada: 12
Fase: Girone A
Escalações prováveis
AC Carpi
Técnico: S. Cassani
A. Scacchetti; F. Desole, L. Lombardi, D. Zagnoni e T. Cecotti; M. Figoli, A. Astrologo e F. Casarini; F. Puletto, V. Vitale e M. Montipò.
Renate
Técnico: S. Banchieri
M. Avella; C. Riviera, S. Auriletto, F. Viganò e P. Ruiz Giraldo; S. Dore, S. Careccia e L. Kerrigan; M. Calì, A. Bonetti e N. Anelli.
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