Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – quarta (24/12/2025)

Veja os jogos televisionados desta quarta (24)

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/12/2025
06:00
Cristiano Ronaldo celebra centésimo gol pelo Al-Nassr sobre o Al-Ahli
imagem cameraCristiano Ronaldo celebra centésimo gol pelo Al-Nassr sobre o Al-Ahli (Foto: Wun Suen/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Quem joga no futebol hoje? Nesta quarta-feira (24) de véspera de Natal, o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Copa Africana de Nações e da Liga dos Campeões Asiática.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (quarta-feira, 24 de dezembro de 2025)

Copa Africana de Nações

Argélia x Sudão – 12h – Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
Costa do Marfim x Moçambique – 14h30 – Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
Camarões x Gabão – 17h – Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay

Jogos de hoje: a seleção da Argélia enfrenta o Sudão na fase de grupos da Copa Africana de Nações (Foto: Divulgação/Argélia)
AFC Champions League Two

Al Nassr x Al Zawraa – 13h – ESPN e Disney+

Confira os potes da Libertadores 2026

A Conmebol definiu os potes do sorteio da fase de grupos da Libertadores de 2026 após o título do Corinthians na Copa do Brasil. O torneio tem início previsto para 3 de fevereiro e contará com 47 equipes, das quais 46 já estão definidas.

Com a conquista da Copa do Brasil, o Timão assegurou a última vaga direta do Brasil e aparece no Pote 2 do sorteio. Como o Flamengo também venceu o tanto Libertadores quanto Brasileirão, os cinco primeiros colocados da competição nacional entraram diretamente na fase de grupos. Já Botafogo e Bahia, sexto e sétimo colocados, disputarão a fase prévia. Ao todo, o Brasil terá sete representantes no torneio.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

