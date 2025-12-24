Rodada de Natal da NBA: horários e onde assistir

A rodada de Natal da NBA é um dos momentos mais aguardados pelos fãs de basquete. Em 2025, a tradição se mantém com cinco jogos da temporada regular começando a partir das 14h (de Brasília) até a madrugada. No Brasil, a transmissão é exclusiva da ESPN (canal fechado) e do plano premium do Disney+ (streaming).

A liga costuma reunir rivalidades históricas e reedições de grandes duelos das últimas temporadas nesta data festiva. Veteranos como LeBron James, do Los Angeles Lakers, e Stephen Curry, do Golden State Warriors, já estão habituados a passar o feriado em quadra. O camisa 23 faz sua 19ª participação (recorde absoluto da história da liga), enquanto o camisa 30 faz sua 12ª aparição natalina.

Entre as novidades, estam novas potências do Oeste: o atual campeão Oklahoma City Thunder, liderado por Shai Gilgeous-Alexander, e o San Antonio Spurs, do fenômeno Victor Wembanyama. O New York Knicks, que chega embalado após o título da NBA Cup conquistado na semana passada, também é atração confirmada na rodada especial.

Lebron James no Phoenix Suns x Los Angeles Lakers (Foto: Mike Christy / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Agenda de Natal na NBA