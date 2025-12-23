menu hamburguer
Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – terça (23/12/2025)

Veja os jogos televisionados deste terça (23)

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 23/12/2025
06:00
AO VIVO Arsenal abre o placar contra o Brentford na 14ª rodada da Premier League
imagem cameraPela Premier League, o Arsenal venceu o Brentford por 2 a 0 (Foto: Adrian Dennis / AFP)
Quem joga no futebol hoje? Nesta terça-feira (23), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da Copa Africana de Nações, Copa da Liga Inglesa e entre outros.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (terça-feira, 23 de dezembro de 2025)

Copa Africana de Nações

RD Congo x Benin – 9h30 – Band.com.br, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
Senegal x Botsuana – 12h – Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
Nigéria x Tanzânia – 14h30 – Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay
Tunísia x Uganda – 17h – Band.com.br, BandSports, Esporte na Band (YouTube) e BandPlay

AFC Champions League Elite

Al Ittihad x Nasaf – 15h15 – ESPN 4 e Disney+

Copa da Liga Inglesa (quartas de final)

Arsenal x Crystal Palace – 17h – ESPN e Disney+

Jogos de hoje: o Arsenal entra em campo na Copa da Liga Inglesa (Foto: Ben STANSALL / AFP)
Campeonato Português

Vitória de Guimarães x Sporting – 17h45 – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

Confira os potes da Libertadores 2026

A Conmebol definiu os potes do sorteio da fase de grupos da Libertadores de 2026 após o título do Corinthians na Copa do Brasil. O torneio tem início previsto para 3 de fevereiro e contará com 47 equipes, das quais 46 já estão definidas.

Com a conquista da Copa do Brasil, o Timão assegurou a última vaga direta do Brasil e aparece no Pote 2 do sorteio. Como o Flamengo também venceu o tanto Libertadores quanto Brasileirão, os cinco primeiros colocados da competição nacional entraram diretamente na fase de grupos. Já Botafogo e Bahia, sexto e sétimo colocados, disputarão a fase prévia. Ao todo, o Brasil terá sete representantes no torneio.

