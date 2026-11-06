Oxford United x Stevenage: onde assistir, horário e escalações

Oxford United e Stevenage se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no The Kassam Stadium, em Oxford, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O histórico recente das equipes não está disponível para este confronto específico, e as últimas partidas oficiais de ambas as equipes na temporada ainda não foram registradas para análise.

continua após a publicidade

Na tabela de classificação, as posições e pontos atuais das equipes não foram divulgados para esta fase da competição.

Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1)

📅 Data: 7 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 12h (de Brasília)

📍 Local: The Kassam Stadium, Oxford, Oxfordshire

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 7 de Novembro de 2026, às 12h

Local: The Kassam Stadium, Oxford, Oxfordshire

Fase: Fase 1